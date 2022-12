Zo open je een fles champagne of schuimwijn op een veilige manier (en dit mag je zeker niét doen)

Bij het openen van een fles prosecco, cava of champagne is het altijd oppassen geblazen: een kurk kan snel wegschieten en iemand verwonden. Wat is de veiligste manier om een fles champagne of schuimwijn te ontkurken om dat te voorkomen? En hoe komt het dat zo'n kurk zohard aankomt? Sommelier Iphy Dubois van Bar Brut en wetenschapsexpert Martijn Peters leggen uit.

Het ontkurken van een fles is vaak een spannend en vreugdevol moment tijdens een feestje, en tijdens het eindejaar knalt er toch al meer dan één open meestal. Gezellig, dat poppend geluid, en lekker wat je eruit haalt, maar het kan voor ongelukken zorgen. “De kurk kan met een snelheid van 40 tot 50 kilometer per uur weg knallen”, vertelt wetenschapsexpert Martijn Peters. “Een op hol geslagen kroonkurk kan gemakkelijk glas breken, maar evengoed jouw oogkas. Zo zien artsen soms mensen binnenkomen met bloedingen of een losgekomen netvlies. Oppassen is dus de boodschap.”

Hoe komt het dat champagneflessen zoveel druk bevatten? “De druk ontstaat door de koolstofdioxide in de schuimwijn, het gas dat zorgt voor de bubbels”, legt Martijn verder uit. “Hoe hoog die is, hangt af van de soort schuimwijn. Voor een prosecco ligt dat rond de 3,5 bar, maar bij een champagne kan dat algauw 6 bar zijn. Dat is drie keer zoveel als in onze autobanden. De snelheid waarmee zo’n kurk eruit komt, kan daardoor zo hoog oplopen. Let hierbij op: als de temperatuur van de fles stijgt of als je ermee gaat schudden, dan kan die snelheid nog hoger worden.” Het is dus belangrijk om er voorzichtig mee om te springen.

Volledig scherm Sommelier Iphy Dubois en wetenschapsexpert Martijn Peters. © Jonathan Ramael/Gregory Van Gansen/Photo News

Stap voor stap: hoe ontkurk je veilig een champagnefles?

Om die voorzichtigheid voorop te zetten, roepen we de hulp in van sommelier Iphy Dubois van wijnbar Bar Brut. “Champagne of schuimwijn zijn zoals baby’s”, vertelt Iphy Dubois van de Antwerpse zaak Bar Brut. “Je moet de flessen met liefde behandelen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je, zoals Martijn zegt, zeker niet met de fles schudt, om extra druk te vermijden. Best leg je de fles eerst in een ijsemmer met veel water en ijsblokjes, om ze er nadien rustig uit te halen. Vervolgens zoek je het lipje van de folie en haal je de folie van de kurk. Dan blijven alleen het ijzeren omhulsel en de kurk zelf over. Dat ijzeren omhulsel noemen we een musulet. Die draai je rustig open, terwijl je de duim van je andere hand op de kurk met de muselet gedrukt houdt.” Zo zou je gemakkelijk het ijzeren vlechtwerk kunnen verwijderen. Hou je duim daarna wel onmiddellijk weer op de kurk.

Quote Het ontkurken gebeurt volgens de regels van de kunst niet met een 'plop’, maar met een ‘zucht‘ Iphy Dubois

Tot slot is het tijd voor het ultieme moment: het ontkurken zelf. “Richt de fles daarbij nooit op jezelf”, waarschuwt Dubois. “En de fles op de grond neerzetten zoals Girmay deed is nooit een goed idee. Wel hou je de fles beter een beetje schuin en blijf je jouw duim op de kurk houden. Je andere vingers doe je rond de hals van de fles. Dat laatste is belangrijk om vliegende kurken te voorkomen. Vervolgens draai je met je andere hand aan de fles om de kurk zo vanzelf naar buiten te laten komen. Volgens de regels van de kunst gebeurt dat niet met een ‘plop’, maar met een ‘zucht’ of un souffle. Hou ook zowel de fles als het glas schuin onder de 45 graden terwijl je uitschenkt.” Zo lukt het je zonder problemen in de toekomst.

