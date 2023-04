"Zo krijg je nooit meer een waterige saus": 14 topchefs delen exclusieve kooktips

Welke voeding zorgt ervoor dat je moeilijk naar toilet kan? En helpt een kiwi, koffie of een glas water écht om het op te lossen? Darmspecia­list legt uit

Wie maar één of twee keer per week vlot naar toilet kan gaan, heeft te maken met obstipatie of constipatie. “In België hebben zo’n 11 procent van de mensen er regelmatig last van”, vertelt darmspecialist Danny De Looze. Welke voeding helpt (niet) om de stoelgang er vlotter te laten uitkomen? Is eten altijd de oorzaak? En wat moet je doen als niéts van de hulpmiddeltjes werken? De expert beantwoordt 7 cruciale vragen. “Dit fruit werkt écht als oplossing”