“Zo gaart je eten tot 50 procent sneller”: culinair journaliste geeft tips om alles uit je stoomoven te halen

Feit of fabel: zijn diepvries­groen­ten even gezond als verse groenten?

Aan de start van het nieuwe jaar maken we allemaal goede voornemens, en voor velen van ons hoort gezond eten – en meer groenten eten – daarbij. Niet iedereen heeft echter de tijd en de zin om altijd verse groenten klaar te maken, en dan zijn groenten uit de diepvries een handige oplossing. Maar zijn die wel even gezond?, vroegen we aan voedingsexpert Karolien Olaerts.

10 januari