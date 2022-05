Zo blijven je aardbeien het langst vers en vol smaak: “Het is niet de bedoeling dat je ze nog moet bijsuikeren”

Het is hoogseisoen voor de Belgische aardbeien. Het liefst genieten we het hele jaar door van de rode smaakbommetjes, maar hoe bewaren we ze thuis het best om de volle smaak volledig tot zijn recht te laten komen? En kan je ze invriezen voor later? De aardbeitelers van Hoogstraten en Belorta geven tips.

“We merken op dit moment een heel grote vraag naar aardbeien”, vertellen de telers van Hoogstraten. “Deze periode heeft meestal de grootste vraag van het hele jaar. Voor veel mensen zijn aardbeien een seizoensproduct dat loopt van mei tot september, al kunnen we in ons land door een aaneenschakeling van verschillende teelttechnieken het hele jaar door aardbeien telen. Wanneer aardbeien met zorg en liefde geteeld zijn, en ze voldoende water, voeding en zonlicht hebben gekregen, smaakt de aardbei zelfs in elk seizoen op z’n best.”

De perfecte aardbeiensmaak

Hoe proeft dé perfecte aardbei? “Smaken verschillen, maar doorsnee genomen verwacht een consument een lekker sappige en zoete smaak. De juiste balans tussen zuur en zoet is ook heel belangrijk, want anders wordt de smaak snel flauw”. Bij Belorta vinden ze het belangrijk dat de aardbeien van nature zoet zijn, meldt divisie-manager Kris Jans ons. “Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je ze nog moet bijsuikeren. Daarnaast is een zekere knapperigheid ook belangrijk.”

Hoe bewaar je ze?

Een zoete en zure smaak met een knapperige toets: zo moeten aardbeien smaken volgens de telers. Hoe bewaar je de rode vrucht het best om die perfecte smaakbalans te behouden? “Bewaar ze zeker in de koelkast, die je instelt tussen 1 en 4 graden”, vertelt Jans. “Sommige modernere koelkasten hebben een speciale schuif voor fruit en groenten: als je die hebt, dan is het een goed idee de aardbeien daarin te steken”, vult Hoogstraten aan.

Om de goede smaak naar boven te halen tijdens het eten zelf haal je de aardbeien ongeveer een uurtje voor consumptie uit de koelkast. “Zo kunnen ze rustig op kamertemperatuur komen en dan smaken ze het best”, aldus Jans. “De volle smaak van aardbeien komt niet naar boven als ze te koud zijn.” Als je de smaak wil behouden, koop je de aardbeien het liefst zo kort mogelijk voor de geplande consumptie. Een aardbei wassen voor je ze opeet, is volgens beide telers dan weer niet nodig. “En als je ze toch wil wassen, doe dit dan voordat je het kroontje wegsnijdt. Anders nemen ze te veel water op en smaken ze waterachtig.”

Volledig scherm Verse aardbeien smaken het best als je ze bewaart in de koelkast en je ze een uurtje voor je ze opeet er weer uithaalt. © Shutterstock

Het kroontje: wegsnijden of opeten?

Een extra smaaktip die de telers meegeven: snijd het kroontje van de aardbei niet zomaar weg. “Sommige mensen snijden het kroontje van de aardbei altijd weg, omdat het wat bitter smaakt en je er zelfs een vleugje spinazie in kan proeven. Toch kan je ook het kroontje zonder problemen opeten. “Er zitten heel wat vitaminen in en ze zijn zeker voedzaam”, klinkt het. “Je kan de kroontjes daarom prima gebruiken om een fris smaakje te geven aan een smoothie of cocktail. Ook in fruitwater komen de kroontjes perfect tot hun recht. Maak een kan of fles vol ijskoud water en stop de aardbeienkroontjes daarin. Na een paar minuten krijgt het water een heerlijk fruitsmaakje.”

Kan je aardbeien invriezen?

Wie tot slot nog langer van het hoogseizoen van de aardbeien wil genieten, kan ze ook invriezen. “Maar het is dan niet de bedoeling om ze nadien nog als ‘verse’ aardbeien op te eten”, licht Hoogstraten toe. “Je zal niet dezelfde smaak krijgen die je hebt als je ze meteen opeet nadat je ze in de koelkast bewaarde. “Wel zijn ze prima om te gebruiken in bereidingen voor confituur en warme aardbeiensaus. Die laatste is heerlijk met een bolletje ijs.”

