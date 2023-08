Zo bak je de perfecte burger op de barbecue volgens topslager Luc De Laet: “Het vlees mag niet te mager zijn. Dan wordt het droog en taai”

Hoe ontstaat een voedselal­ler­gie? En kunnen we die zelf voorkomen? “Ook als volwassene loop je nog risico”

Jaar na jaar zien we het aantal spoedgevallen in het ziekenhuis door voedselallergieën stijgen. Maar hoe komt het dat we vaker allergisch op voeding reageren? En kunnen we daar zélf iets aan doen? Professor-longarts Bart Lambrecht van UZ Gent legt uit hoe die allergie ontstaat, welk nieuw onderzoek een nieuw licht op de zaak werpt én wat kan helpen. “In extreme gevallen zakt de bloeddruk en stopt de ademhaling volledig.”