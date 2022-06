Zijn we echt verslaafd aan onze dagelijkse kop koffie?

We kennen allemaal wel iemand die zweert bij een straf kopje koffie in de ochtend en echt niet zonder kan. Maar hoe verslavend is die cafeïne echt? En wat voor effect merk je als je je dagelijkse dosis ineens een keertje overslaat? Diëtist Michaël sels (UZA) en onderzoeker Micha Wilhelmus aan het AMC zochten het voor ons uit.

“Cafeïne is een stimulerende stof die voorkomt in verschillende planten en delen van planten, zoals bladeren en bessen. Koffiebonen, blaadjes van de theeplant, cacaobonen, guaranabessen en kolanoten bevatten bijvoorbeeld cafeïne”, vertelt diëtist Michaël Sels. “Het stofje verhoogt onze concentratie en alertheid, kan de hartslag beïnvloeden en de bloeddruk doen stijgen. Er zijn bovendien indicaties dat cafeïne, in lage dosissen, het risico op hart- en vaatziekten, Alzheimer en huidkanker vermindert.”

Die cafeïne heeft dus zijn voordelen, maar als je die dagelijkse kop gewend bent, kan je dan ook écht niet functioneren? “Dat zit tussen de oren", stelt onderzoeker Micha Wilhelmus van het Amsterdam UMC. “De effecten van cafeïne op ons functioneren zijn minimaal wanneer je een normaal waak- en slaapritme hebt. Als je koffie drinkt, zal de cafeïne er alleen bij heel simpele taken effectief voor zorgen dat je je aandacht iets langer kan vasthouden, maar zodra je moet multitasken zijn die voordelen alweer verdwenen.” Wie vaak cafeïne drinkt, heeft ook te maken met gewenning. “Het oppeppende effect vermindert als je regelmatig cafeïne gebruikt”, aldus Sels.

Verslaafd aan een kop koffie

Hoe komt het dan dat we soms een shaky effect ervaren als we onze kop koffie nog niet hebben gedronken? Kan het zijn dat we door die gewenning die optreedt na het drinken van cafeïne toch verslaafd geraken aan het zwarte goedje? “Binnen de verslavingszorg wordt iets pas een verslaving genoemd als de gebruiker op verschillende vlakken negatieve gevolgen ondervindt van het middel,” legt preventiedeskundige Tom Bart van Jellinek verder uit. “Denk bijvoorbeeld aan ontwrichtende problemen op het werk of in sociale relaties. Dat soort problemen zie je vrijwel nooit bij cafeïne.” Heel af en toe klopt bij Jellinek wel iemand met een cafeïneprobleem aan, maar dat gaat om ‘extreem gedrag’: mensen die per dag bijvoorbeeld liters energiedrank drinken. “Daar zit vaak een andere problematiek achter.”

Waarom hebben we cafeïne nodig?

Goed nieuws dus: je kan niet verslaafd zijn aan koffie. Waarom voelt dit voor sommige koffiedrinkers dan toch zo? “Ze zijn verslaafd aan de handeling,” legt onderzoeker ­Wilhelmus uit. “Aan het drinken van dat warme prutje voordat je gaat werken. Het gaat niet om de koffie, wel om dat gedragspatroon.” Ook Sels bevestigt dit. “De gewoonte om cafeïne te drinken, kan wel verslavend zijn. Er zijn testen gebeurd waarbij mensen ‘s ochtends decafeïne koffie voorgezet kregen zonder dat ze het wisten. Toch merkten ze geen enkel verschil met hun gewone koffie. Ze voelden zich niet meer moe dan anders. Het placebo-effect speelt dus ook, wat betekent dat er geen verslaving is aan de cafeïne op zich.”

Geen verslaving betekent dus ook geen afkickverschijnselen als je je kop koffie plots achterwege laat? “De gestopte koffiedrinker heeft hooguit een paar dagen last van een duf gevoel of hoofdpijn", vertelt Bart. “Daarna is de ‘afhankelijkheid’ al verdwenen. Zet maar eens een groep koffiedrinkers op een onbewoond eiland; ­niemand wordt dan gek. Dat is bij échte verslaafden aan bijvoorbeeld drank wel anders. Wie het gedragspatroon doorbreekt, zal meteen merken dat die verslaving heus niet zo erg is.”

