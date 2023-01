Zijn diepvriesgroenten even gezond als verse groenten? En welk brood kies je best? Sandra Bekkari deelt 6 keuzetips voor de supermarkt

Gezonder eten begint in de supermarkt, maar dat is niet altijd evident. Want hoe maak je de slimste keuzes? En waar moet je op letten als je de etiketten van producten leest? Op dag 9 van de ‘Start Gezond’-challenge helpt Sandra Bekkari je op weg in de supermarkt en geeft ze je de ultieme tips om gezond te shoppen. “Voor de ingrediënten geldt: hoe korter de lijst, hoe beter.”

1. In de groenten- en fruitafdeling

“Wat in het seizoen is, is niet alleen veel lekkerder, maar ook gevoelig goedkoper. Neem er bij het opstellen van je weekmenu even de seizoenskalender voor groenten en fruit bij. Voor comfort betaal je natuurlijk ook. Snel zes voorverpakte appels of een netje citroenen meegrissen kost je minder tijd dan zelf een zakje vullen en wegen, maar je moet er wel wat meer euro’s voor neertellen.”

2. In de zuivelafdeling

“Een pot yoghurt nodig voor bij je gezonde ontbijt? Leg dan gerust de volle natuuryoghurt in je winkelkarretje. Bij zuivelproducten die ‘light’ of ‘vetarm’ zijn wordt het vet vaak vervangen door suiker of zoetstof om het smaakverlies te compenseren. Light laat je dus liever links liggen. In de plaats van fruityoghurt te kopen, voeg je liever zelf vers fruit toe aan je natuuryoghurt. Vaak staat er veel fruit afgebeeld op de verpakking, maar zit er amper iets in.”

“Kijk ook naar de hoeveelheid toegevoegde suikers in de ingrediëntenlijst. Sommige potjes platte kaas zouden vlotjes tussen de desserts kunnen staan. Ook in plantaardige alternatieven voor koemelk, zoals amandel- of sojadrink, zitten vaak veel meer toegevoegde suikers dan je verwacht. Goed om te weten: er is een verschil tussen toegevoegde en natuurlijke suikers. In natuuryoghurt zitten van nature aanwezige melksuikers, net zoals (gedroogd) fruit ook vruchtensuikers bevat. Dankzij de combinatie van vetten en eiwitten zitten de vruchtensuikers beter verpakt: een yoghurt met vers fruit heeft minder invloed op je bloedsuikerspiegel dan een vezelarm ontbijt met veel toegevoegde suikers.”

Quote Als je een handvol rozijntjes eet, eet je eigenlijk een halve tros druiven. Het lijkt gewoon minder, waardoor gedroogd fruit uitnodigt om er meer van te eten.

3. Bij de noten & zaden

“In deze afdeling vind je vaak ook het gedroogd fruit. Gedroogd fruit is fruit waaraan het vocht onttrokken is. Perfect gezond dus. Hou wel je porties in de gaten. Eet je een handvol rozijntjes, dan eet je eigenlijk een halve tros druiven. Het lijkt gewoon minder, waardoor gedroogd fruit uitnodigt om er meer van te eten. De richtlijn voor gedroogd fruit is zo’n 25 gram per dag. Een goede gewoonte is om er wat noten bij te eten. Dankzij die topcombinatie van vetten en eiwitten zitten de vruchtensuikers goed verpakt. Je hebt ook langer een voldaan gevoel.”

4. Bij de sauzen

“Wist je dat sauzen en dressings uit de winkel vaak suiker bevatten? Check maar eens de ingrediëntenlijst van ketchup of mayonaise, maar ook van kant-en-klare dressings, salades voor op de boterham, conserven, diepvriespizza of ontbijtgranen. Al die toegevoegde geraffineerde suikers kan je makkelijk vermijden. Door minder voorverpakte en kant-en-klare voeding te kopen, en je gerechten zelf en met pure voedingsmiddelen te bereiden. Ketchup kan je bijvoorbeeld ook makkelijk zelf maken door minder suiker te gebruiken én te kiezen voor een vorm van ongeraffineerde suiker, zoals acaciahoning. En niets lekkerder dan verse mayonaise of een huisgemaakte vinaigrette.”

5. In het diepvriesvak

“Ik hou het meest van verse groenten, maar er is niets mis met groenten uit de diepvries. Die worden meteen na het oogsten ingevroren, waardoor de vitaminen perfect bewaard blijven. Alleen de smaak is wat fletser: je moet ze echt goed bijkruiden. Koop enkel de pure diepvriesgroenten, zonder extra zout, room of sauzen. Ik heb altijd kruiden, erwtjes en edamameboontjes in de diepvriezer, maar ook fruit. Diepgevroren frambozen en ander rood zomerfruit zijn heerlijk om die granola op een winterse ochtend wat op te leuken.”

6. In de broodafdeling

“Goed om te weten wanneer je voor de broodafdeling staat: ‘donker’ brood is niet altijd zo vezelrijk als het eruitziet. Het gebeurt best vaak dat vezelarme broden donkerbruin worden gekleurd met moutextract, zodat ze gezonder zouden lijken.”

“Ook ‘spelt’ is niet zomaar een synoniem voor ‘gezond’. Spelt is net als tarwe een graansoort. En net zoals bij tarwe bestaan er ook vezelarme ‘witte’ speltproducten én veel gezondere volkoren varianten. Al even misleidend is de term ‘meergranenbrood’, want dat betekent gewoon ‘brood met verschillende soorten granen’. Als consument weet je helemaal niet of je nu een meergranenbrood koopt met het vezelrijke meel van tarwe, spelt en rogge, of met de vezelarme bloem. Een goede tip: ga altijd op zoek naar het woordje ‘volkoren’. Dat is een beschermde term die door bakkers en fabrikanten enkel gebruikt mag worden als het brood ook écht volkoren is.”

Kader: Zo lees je snel een etiket • Sterk bewerkte producten herken je aan hun lange en haast onleesbare ingrediëntenlijsten vol bewaarmiddelen, smaakstoffen en andere toevoegingen. Groenten en fruit hebben helemaal geen etiket nodig: ze zijn puur en onbewerkt. • De volgorde telt. Het ingrediënt dat het meest voorkomt in een voedingsmiddel staat vooraan. • Let op: soms bevat een voedingsmiddel best veel toegevoegde suiker, maar krijgt die suiker allerlei verschillende benamingen, zoals sucrose, dextrose, glucose-fructosestroop, … • Ga voor kort. Hoe korter de ingrediëntenlijst, hoe minder het product bewerkt is. Hoe puurder hoe beter.

