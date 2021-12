Zet 2022 in met kreeft, kaviaar en truffelpasta: vijf topadressen voor een gastronomisch eindejaar

Livios Warmtepomp vanaf 2026 verplicht in nieuwbouw: zoveel kosten de verschil­len­de soorten

Wie bouwt, is vanaf 2026 verplicht om een elektrische warmtepomp te gebruiken om zijn woning te verwarmen. Die bestaan in verschillende varianten. In de praktijk moet je meestal kiezen tussen een warmtepomp die warmte aan de bodem onttrekt of een systeem dat warmte uit de buitenlucht haalt. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je woonsituatie en budget. Bouwsite Livios zet de opties op een rij.

8:54