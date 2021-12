“Zelfs wie niet van spruitjes houdt, zal vallen voor dit gerecht”: foodblogger Elise geeft vijf recepten voor sharing dishes

Wie is Elise?

Elise Van de Poele (36), mama van Suze (7) en Rien (4), vind je ofwel voor de klas, ofwel in haar moestuin en keuken. Haar missie? Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet. Haar ­recepten zijn altijd gebaseerd op ­lokale ­seizoensproducten. Volg haar op Instagram: @elise_eet_alles

Romige pompoengratin met verse kruiden

Een heerlijk romig, vegetarisch en voedzaam gerecht. Leuk om te delen of als bijgerecht.

TIP. Dit gerecht kan je ook met zoete aardappel, pastinaak of knolselder maken.



Recept voor vier personen.

35 minuten + 35 minuten in de oven

Ingrediënten

• 600 g butternut

• 80 g oude harde geitenkaas (of pecorino)

• 2 teentjes knoflook

• 2 takjes rozemarijn

• 5 salieblaadjes

• 200 ml room

• nootmuskaat

• peper en zout

• olijfolie

Bereidingswijze

1. Schil de butternut en snij met de mandoline of een scherp mes in heel fijne plakjes.

2. Rasp de geitenkaas. Pel en plet de knoflook. Haal de blaadjes van de rozemarijn en hak de salie grof. Meng de room met de knoflook, salie en rozemarijn en kruid met nootmuskaat, peper en zout.

3. Vet een ovenschaal in met olijfolie en beleg met een laag butternutplakjes. Kruid met peper en zout en beleg met een beetje kaas. Overgiet met een beetje kruidenroom. Herhaal alle laagjes tot alles op is en eindig met een beetje kaas. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35-40 minuten of tot alles zacht is.

Lasagnerolls met truffel & ricotta

Vegetarische lasagnerolletjes met ricotta en shiitake. Afgewerkt met truffel voor de feestelijke touch.

TIP. Vervang de ricotta ook eens door een zachte geitenkaas.

Recept voor vier personen.

35 minuten + 35 minuten in de oven

Ingrediënten

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 150 g shiitakes (of boschampignons)

• olijfolie

• 70 g oude harde kaas

• 450 g ricotta

• enkele druppels truffelolie en/of

• 1 kl geraspte truffel (vers of op olie)

• peper en zout

• 8 à 10 verse lasagnevellen

• 400 ml groentebouillon

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Hak de shiitakes fijn. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de ui en knoflook zacht. Voeg de shiitakes toe en roerbak gaar en goudbruin. Neem de pan van het vuur en laat even afkoelen.

2. Rasp de oude kaas. Meng de ricotta met de gebakken shiitakes, ­gemalen kaas, enkele druppels truffelolie en/of de geraspte truffel. Doe dit voorzichtig, truffel overheerst snel. Kruid met peper en zout.

3. Besmeer de verse lasagnevellen met een laagje ricottamengeling en rol ze op.

4. Snij de lasagnerolletjes in drie stukken. Vet een ovenschaal in met olijfolie, leg er de rolletjes in en overgiet met de bouillon.

5. Dek af met aluminiumfolie en zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35 minuten.

Gelakte spruitjes en wildgehaktballetjes

Zelfs wie niet van spruitjes houdt, zal vallen voor dit gerecht. De romige yoghurtsaus en pittige gehaktballetjes passen perfect bij de ovengeroosterde spruitjes.

TIP. Vegetarisch? Vervang de gehaktballetjes dan door falafelballetjes.

Recept voor vier personen.

25 minuten + 30 minuten in de oven

Ingrediënten

• 400 g wildgehakt (of lams- of gemengd gehakt)

• 2 kl garam masala

• peper en zout

• olijfolie

• 600 g spruitjes (kleine)

• 1 teentje knoflook

• 1 kl korianderzaadjes

• snuf kaneel

• ½ kl chilivlokken

• 2 kl honing

• 2 el balsamicoazijn

• 2 el sojasaus

Voor de yoghurt:

• 1 biocitroen

• 200 volle skyr of Griekse yoghurt

• gerookt paprikapoeder

• peper en zout

• 1 el olijfolie

Bereidingswijze

1. Meng het gehakt met 1 koffielepel garam masala, peper en zout. Rol balletjes van het gehakt en leg ze op een ingevette bakplaat. Spoel de spruitjes en leg ze ook op de bakplaat.

2. Pel en plet de knoflook. Meng de knoflook met de koriander, 1 koffielepel garam masala, kaneel, chilivlokken, honing, balsamicoazijn, sojasaus en 3 eetlepels olijfolie.

3. Meng de spruitjes en gehaktballetjes met de marinade en zet in een voorverwarmde oven op 200 °C gedurende 25-30 minuten of tot alles mooi gekaramelliseerd is.

4. Rasp de schil van de citroen tot je 1 koffielepel hebt.

5. Meng de yoghurt met een snuf gerookt paprikapoeder, peper, zout, de citroenzeste en 1 eetlepel olijfolie.

6. Leg de yoghurt op een bord en beleg met spruitjes en gehaktballetjes.

Geroosterde portobello’s met peperroomsaus

Geen steak met peperroomsaus maar sappige, gegrilde portobello’s. Helemaal vegan en bomvol smaak.

TIP. Dit gerecht is ook een perfect vegan alternatief voor steak met roomsaus bij frietjes.

Recept voor vier personen.

25 minuten

Ingrediënten

Voor de saus:

• 1 sjalot

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 70 ml marsalawijn

• ½ groentebouillonblokje

• 200 ml sojaroom

• 1 el pepertjes in bokaal

Overige:

• 4-6 portobello’s

• olijfolie

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de sjalot fijn. Pel en plet de knoflook. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de ­sjalot en knoflook zacht.

2. Blus met de marsala. Voeg het groentebouillonblokje en een scheutje water toe en laat 1 minuut inkoken.

3. Voeg de room toe en laat opnieuw even inkoken. Voeg de pepertjes toe en zet de saus opzij.

4. Wrijf de portobello’s in met olijfolie en kruid met peper en zout. Bak ze op een hete grill of pan goudbruin. Het vocht dat vrijkomt van de portobello’s voeg je toe aan de roomsaus.

5. Serveer de portobello’s met de roomsaus.

Fishsticks en gepaneerde venkelreepjes met tartaarsaus

Vis en venkel zijn altijd een topcombinatie! De venkelreepjes geven dit gerecht bovendien extra vitaminen en frisheid.

TIP. Samen met een slaatje maak je van dit hapje een heerlijke lunch.

Recept voor vier personen.

40 minuten

Ingrediënten

• 1 grote venkel

• 400 g stevige witte visfilet

• peper

• bloem

• 1 ei

• panko

Voor de tartaarsaus:

• handvol peterselie

• ¼ sjalot

• 1 kl kappertjes

• 120 g mayonaise

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Snij de venkel in partjes en kook of stoom ze zacht. Snij de visfilets in even grote reepjes.

2. Kruid de venkel en vis met peper. Wentel ze eerst door de bloem, dan door het geklutste ei en eindig met een laagje panko.

3. Doe voor de tartaarsaus alle ingrediënten in een blender en hak fijn. Kruid bij met peper en zout.

4. Frituur de visreepjes en venkelreepjes ongeveer 4 à 5 minuten op 175 °C.

