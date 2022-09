“Zelfs koffie kan de oorzaak van je stinkende adem zijn”: welke voedingsmiddelen verergeren een onfrisse geur in de mond?

Wanneer we na die scampi’s in looksaus of na een pita in de nachtelijke uurtjes last hebben van een slechte adem zijn we doorgaans niet verrast. Maar wat als je adem overdag stinkt en je helemaal geen look hebt gegeten: wat is dan de oorzaak? En waarom heeft niet iedereen er evenveel last van? Professor Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen legt uit welke voeding een onfrisse adem in de hand werkt en welke middeltjes écht werken.

“Stevig gekruide voeding zijn al zeker boosdoeners", steekt tandarts Frank Herrebout van wal. “Natuurlijk denkt iedereen aan knoflook hierbij, maar ook ajuin kan een heel felle geur afgeven in de mond. Maar vergis je niet: ook dranken kunnen voor een onfrisse adem zorgen. Denk maar aan mensen die koffie gedronken hebben, die kunnen door het drankje een tijdelijk slechte adem hebben. Net als door alcohol. Er zijn wel degelijk producten die je eet of drinkt die een invloed hebben op de adem, vooral in de negatieve zin.”

Bacteriën onder de tong

Hoe komt dan dat het ene voedingsmiddel een slechte adem veroorzaakt en het andere niet? “Dat heeft eerst en vooral te maken met de scherpe geur van die producten die achterblijven in het ruwe oppervlak van de tong”, vervolgt Herrebout. Het is daar dat er meteen na het eten geuren ontstaan. In het eten zelf zitten soms ook stoffen die kunnen opgenomen worden door bacteriën in het speeksel. Die stoffen worden vervolgens omgezet in zwavelverbindingen die voor een onfrisse adem zorgen. Dat heeft dus te maken met een chemische reactie tussen wat er in de etenswaren zit en de bacteriën die in de mond aanwezig zijn.”

Al is die slechte adem nog aan meer te wijten dan alleen maar de aanwezigheid van die bacteriën alleen. “Mensen die eerder een droge mond hebben met speekselklieren die niet snel speeksel aanmaken, zullen meer last hebben van die slechte smaak in de mond. Wie sneller en meer speeksel aanmaakt, zal ook sneller de stoffen uit de etenswaren wegspoelen, ze inslikken en bijgevolg minder last hebben van die geur.” Ook ligt de oorzaak niet alleen bij voeding. “Mensen die tandvleesinfecties of gaatjes in de tanden hebben, kunnen sowieso last hebben van een slechte adem. Een verstandskies die voor een stuk doorbroken zit en waar wat voeding tussen blijft hangen, zal ook sneller voor een minder goed ruikende geur zorgen.”

Quote Mensen die een eerder droge mond hebben met speeksel­klie­ren die niet snel speeksel aanmaken, zullen meer last hebben van die slechte smaak in de mond.

“Dat de ene mens harder uit zijn mond stinkt dan de andere heeft te maken met de hoeveelheid bacteriën die in de mond aanwezig zijn”, vertelt de tandarts. “Bij sommigen gaan die specifieke voedingsmiddelen daardoor sneller een effect hebben dan bij anderen bij wie het geureffect veel minder uitgesproken is. Precies omdat ze minder bacteriën in de mond hebben. Het is dus niét zo dat iedereen die een koffie drinkt daar evenveel last van zal hebben in de vorm van een slechte adem. Veel heeft ook te maken met de structuur en de ruwheid van jouw tong. Afhankelijk daarvan zullen etensresten makkelijker of moeilijker achterblijven, waardoor een geurtje kan ontstaan. Eens die resten voorbij de slokdarm geraken in het spijsverteringsproces, is dat slechte geureffect meestal verdwenen.”

Wat helpt tegen een slechte adem?

Heb je naast voeding die een slechte adem bevordert ook voeding die het tegenovergestelde doet? “Niet echt”, antwoordt Herrebout. “Of toch niet in de zin dat we het als écht genezend kunnen beschouwen. Veel mensen drinken muntthee of eten muntjes om de geur tegen te gaan. Dat helpt zeker voor een frissere smaak in de mond. Het is ook niet voor niets dat die geur in tandpasta en bepaalde spoelmiddelen zit. Maar om nu te zeggen dat dit middelen zijn waarmee je die slechte adem mee verhelpt, nee dat niet. Het effect van zo’n muntje is maar heel tijdelijk en zelfs na een halfuurtje al uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor het effect van spoelmiddelen met veel muntsmaak.”

Het enige wat volgens de expert écht werkt tegen een stinkende adem: de voedselresten verwijderen. “Voedselresten moet je op de tong gaan wegnemen, en dan vooral door die te gaan poetsen. Je poetst dan zowel de tanden als de tong. We adviseren om na het poetsen van de tanden met de tandenborstel zover als mogelijk op de tong te poetsen. Doe dat dagelijks, want je moet dat wat gewend worden. In het begin krijg je daar immers een kotsreflex van. Probeer elke dag wat verder naar achteren op je tong te gaan. Op die manier kan je zo'n twee derde van je tong zuiver houden. Doe dat twee keer per dag wanneer je je tanden poetst: één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds. Je hebt daarnaast ook speciale tongschrapers, waarmee je de ruwheden van de tong gaat schrapen en de etensresten laat verdwijnen, al werkt een tandenborstel ook.”

Muntjes hebben slechts een kortstondig effect: na amper een halfuur zijn ze al uitgewerkt en verdwijnt de frisse geur alweer opnieuw.

Glas water of tandpasta met zink

Wat hoe dan ook belangrijk is om je adem fris te houden: water drinken. “Af en toe de mond bevochtigen is het beste wat je kan doen. Je gaat op die manier gemakkelijker viezigheid wegspoelen en wegslikken. Als mensen beginnen met eten, schieten de speekselklieren in gang en maken ze meer speeksel aan. Tussen de maaltijden door heb je daarentegen wat minder speekselaanmaak. Daarom is een slok water ideaal om die mond te bevochtigen. ‘s Nachts valt die speekselproductie trouwens voor een stuk stil, waardoor je ‘s ochtends sneller last hebt van een slechte adem: je mond is volledig uitgedroogd.”

Wie daarentegen aanhoudend last van een slechte adem, kan dat beter eens laten controleren bij zijn tandards. “Als je echt altijd een slechte adem hebt, kan er wel degelijk sprake zijn van een infectie of een echte oorzaak aan de tanden. Laat je dat onbehandeld, dan kan het alleen maar slechter worden. Is de oorzaak alleen bepaald gegeten voeding? Dan helpen tandpasta’s met extra zink. De zinkmolecules in die tandpasta’s binden zich aan de bacteriën die zwavel aanmaken, waardoor dat propere bolletjes in de mond en op de tong worden, die makkelijk weg te slikken zijn. Op die manier ga je de bacteriën voor een groot deel reduceren. Elk groot merk tandpasta heeft trouwens wel zo’n variant in zijn gamma zitten, ver moet je dus niet zoeken.”

