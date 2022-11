Zelfs bondscoach Louis van Gaal doet aan ‘intermittent fasting’: “In een jaar ben ik 15 kilo afgevallen”

Exclusief interview Weg met peper en zout: chefs Yotam Ottolenghi & Noor Murad delen onmisbare smaakma­kers om je gerechten minder saai te maken

Geen zin in een Vlaamse klassieker, bijgekruid met enkel wat peper en zout? Dan komen het culinair auteursduo Yotam Ottolenghi en Noor Murad als geroepen. We spraken met hen over hun nieuwe kookboek ‘Test Kitchen 2: extra lekker’ en vroegen hoé we onze dagelijkse maaltijden wat kunnen opsmukken. “Een funky gerecht moet niet altijd ingewikkeld zijn”, vertelt het duo. Welke smaakmakers zijn daarvoor onmisbaar? En moet koken altijd snel gaan?

