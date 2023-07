Zeeuws mosselseizoen van start: “Kwaliteit beter dan vorig jaar”

De eerste mosselen van de bodemcultuur zijn deze middag opgevist in de Oosterschelde, bij het mosseldorp Yerseke. Volgens de mosselkwekers is de kwaliteit van de mosselen beter dan vorig jaar. Het volume Zeeuwse mosselen zou echter voor het tweede jaar op rij minder kunnen zijn.

Elk jaar hijst de symbolische mosselkotter YE100 de eerste mosselvangst aan boord. “De kwaliteit is uitstekend”, aldus de mosselkwekers. “Vorig jaar was het toch minder”, herinnert Jos Steketee, mosselkweker uit Yerseke, zich. “Dit jaar is de kwaliteit echt beter. We gingen de afgelopen weken telkens mosselen afnemen op onze percelen hier in de Oosterschelde en we zijn blij verrast. Het is ook allemaal net wat eerder dan vorig jaar.”

Minder vangst verwacht

De verwachte aanvoer van mosselen zou dit seizoen lager kunnen liggen. Addy Risseeuw, voorman van de Producenten Organisatie Mosselcultuur legt uit hoe dat komt: “Vorig jaar zaten we op 28 miljoen kilogram mosselen. Ik hoop dat we dit jaar de 30 miljoen kg kunnen overstijgen en dat is dan nog altijd aan de lage kant. In de topjaren visten we meer dan 50 miljoen kilo op.” De oorzaak is het weer, niet zozeer van dit jaar, maar van de vorige winter. “We hebben de laatste twee seizoenen te maken met het effect van de stormen in februari 2022. De kleine mosselen zijn toen ‘weggestormd’ en die mosselen zouden nu normaliter op de markt komen.”

De Zeeuwse mosselkwekers hopen het volume de komende jaren weer te kunnen opkrikken. “We hopen dat we in 2024 weer naar een duidelijk hoger volume kunnen groeien. Nu liggen er meer kleine mosselen op de percelen, dus we zijn positief”, aldus Risseeuw.

Piet Devriendt, chef van mosselrestaurant De Oesterput in Blankenberge, was mosselambassadeur bij de seizoensopening in Zeeland en hij vervult zijn rol met glans. “Ik heb stalen gezien en de mosselen gaan fantastisch zijn, veel beter dan vorig jaar.”

‘Loaded mossel’

Elk jaar is er wel een nieuwigheid. Dit jaar is dat de ‘loaded mossel’, een borrelhap. Het minigerecht is een mossel gevuld met gekruide rijst die je meteen uit de schelp kan eten. Het Nederlands Mosselbureau wil die nu lanceren als variant van de Midye Dolma, traditioneel Turks streetfood.

KIJK. Piet Devriendt bereidt de eerste Zeeuwse mosselen