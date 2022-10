Zeetong op zijn Oostends

Frietjes met mayonaise en pizza zijn niet alleen lekker, maar mogelijk ook pure porno voor je brein: dit is waarom

Wanneer we lekker eten zien, wordt dat wel eens omschreven als ‘food porn’. En de keuze voor die term is niet toevallig. Net als jouw fascinatie om naar video’s van smeuïge pizza’s of krokante frietjes te kijken. Amerikaanse wetenschappers hebben per ongeluk een nieuw hersengebied ontdekt dat heel gevoelig blijkt voor foto’s van voedsel. Welk soort eten lokt de meest intense reactie uit? En hoe komt het dat we er zo intens op reageren?

23 september