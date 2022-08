Zat er te veel look in de hapjes op het terras? Zo geraak je écht van die stinkende adem af

Je hebt ongetwijfeld al eens voorgehad dat je na een heerlijke maaltijd plots beseft dat je iets te veel look heb gegeten: welkom knoflookadem. “Alleen wanneer je zelf ook look hebt gegeten, ruik je de geur niet", klinkt het bij professor Bart Nicolai van de KU Leuven. Hij legt uit hoe het komt dat look zo stinkt. En hoe krijg je die vervelende geur dan weg? We raadplegen de wetenschap over welke middeltjes écht werken en welke een fabeltje zijn.

Voor we in de wereld van de anti-lookmiddeltjes duiken: hoe komt het eigenlijk dat look zo’n overheersende geur heeft? Daarop krijgen we antwoord van Bart Nicolai, professor bio-ingenieur aan de KU Leuven, gespecialiseerd in aroma’s van fruit en groenten. “Groenten en fruit geven altijd een geur af”, legt hij uit. Die geur is er niet zomaar om de natuur mooier te maken, wel uit eigenbelang. Vruchten verspreiden vaak een zoete geur, omdat hun doel de aantrekking van dieren is.

Door de zoetere geur zijn ze extra aantrekkelijk om opgegeten te worden, zodat hun zaden via de uitwerpselen van de dieren verspreid kunnen worden. Groenten hebben geen zaden, daar hebben geuren weer een andere functie: insecten weren en infecties tegengaan. Dat is ook de reden waarom look zo’n onaangename geur heeft. Bepaalde insecten houden helemaal niet van de geur, waardoor de look zich ‘verdedigt’ om minder snel opgegeten te worden.”

Quote Look bevat enorm veel zwavelhou­den­de componen­ten, een geur die we onaange­naam vinden en die zelfs in lage concentra­ties opvalt. Bart Nicolai , Professor bio-ingenieur, aroma-expert

Die lookgeur is dus puur zelfbehoud, maar als alle groenten zich verdedigen, waarom is de geur van look dan juist zo storend? Ook daar heeft de professor een logische verklaring voor. “Het feit dat we een knoflookgeur zo onaangenaam vinden, heeft te maken met de scheikundige samenstelling ervan. Bij look bevat de geur veel zwavelhoudende componenten. Dat is een geur die we onaangenaam vinden en die we zelfs in heel lage concentraties goed kunnen waarnemen. Instinctief weten we meteen dat we beter niet eten van iets dat zwavelachtig ruikt. Die reflex dient om ons te beschermen tegen het eten van bedorven voedingsmiddelen, wat vooral geldt bij producten van dierlijke oorsprong, zoals vlees en eieren. Als de eiwitten in deze producten afgebroken worden, komen er ook zwavelachtige geuren vrij. Ons fenomenaal talent om vluchtige zwavelgeuren op te merken, komt in het geval van knoflook dus minder goed van pas.”

Volledig scherm Bart Nicolai KU Leuven bio-ingenieur: "dat rauwe look een minder groot effect op je adem heeft dan look die verhit werd tijdens het koken, is een kwestie van chemie." © KU Leuven

Rauwe look vs. gebakken look

Toch is er een onderscheid tussen rauwe look en gebakken look. Rauwe look heeft een minder groot effect op je adem dan look die verhit werd tijdens het koken. “Opnieuw een kwestie van chemie”, licht professor Nicolai toe. “Een aroma is een samenspel van honderden componenten. Wanneer je look verhit, ontstaan er andere verbindingen en komen er naast zwavelgeuren ook gebrande geuren vrij die je ook in brood of koffie opmerkt. Die voegen een aangenamere geur toe dan alleen maar de pure lookaroma’s.”

Onderschat de kracht van look dus vooral niet: als je een flinke portie look naar binnen hebt gespeeld, kan de geur 8 tot zelfs 48 uur in je lichaam vertoeven. Je doet dus toch maar beter aan maaltijdplanning wanneer je een date in het vooruitzicht hebt. “Of je serveert je date een lekker hapje waarin look verwerkt zit”, klinkt het. “Dan heb je er weinig last van omdat je neus aan de geur gewend geraakt omdat je zélf net look gegeten hebt.”

Volledig scherm Het maakt een groot verschil voor het fenomeen 'knoflookadem' of je de look rauw of verhit consumeert. © Getty Images

Wat doe je tegen die lookadem?

Wat helpt dan om die zwavelgeur uit je mond te verdrijven? Onderzoekers van de Ohio State University verzamelden een aantal populaire middeltjes en een groep proefpersonen voor een wetenschappelijk experiment. De proefkonijnen kregen een stukje rauwe look en het verzoek om er 25 seconden op te kauwen. Daarna kregen ze iets te eten of te drinken dat volgens de volksmond zou helpen om de geur van look te verdrijven. Werden getest: water, verse en opgewarmde appel, appelsap, verse en opgewarmde sla, verse muntblaadjes, een muntdrankje en groene thee. Daarna werd de adem van de proefpersonen gemeten. Misschien weinig verrassend, maar de verse muntblaadjes waren het meest effectief om de looksmaak te camoufleren. Ook verse appel en sla bleken te helpen. De resultaten waren dubbel zo goed tegenover wanneer de proefpersonen alleen water dronken. Groene thee had evenveel of even weinig effect als een glaasje water. Volgens de wetenschappers zitten er in verse, rauwe voedingswaren zoals die munt of sla enzymen die in gekookt voedsel verdwijnen. Die enzymen kunnen de geur mee verdrijven. Conclusie? Een dessertje met verse appel en munt is een strak plan om een etentje vol look mee af te sluiten.

Quote Verse muntblaad­jes zijn dubbel zo effectief om een lookadem te verbergen tegenover gewoon een glas water drinken. Onderzoekers van de Ohio State University

Uit ander onderzoek blijkt dan weer dat verse kruiden, citroensap en spinazie kunnen helpen om de knoflookgeur tegen te gaan. Vooral peterselie en spinazie zouden helpen, omdat ze chlorofyl bevatten, een stof die de zwavelgeuren in de look neutraliseert. Ook een glas melk of wijn zou helpen, maar voor al deze middeltjes geldt: eet ze samen met de look of vlak erna, anders is het te laat. Dan kun je alleen nog goed je tanden poetsen om er zeker van te zijn dat er geen lookrestjes meer in je mond vertoeven én hopen dat je gezelschap een stevige verkoudheid heeft.

