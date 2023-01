Wortelcake met mascarpone

Telt koffie mee voor je hoeveel­heid water per dag? En hoeveel water moet je drinken? Sandra Bekkari deelt 7 tips

Minstens twee liter water per dag drinken is een aanbeveling die we bijna overal horen. Maar klopt die? En hoe geraak je aan die hoeveelheid? In dag 2 van de ‘Start Gezond’-challenge deelt HLN-chef Sandra Bekkari 7 tips om probleemloos voldoende aantal glazen te drinken. “Als je te weinig water drinkt, ga je jezelf snel moe en futloos voelen en heb je het moeilijker om jezelf te concentreren.”

10 januari