Worden onze katers erger met de leeftijd?

Wie af en toe graag eens een glas drinkt, heeft ongetwijfeld al horen zeggen dat de katers erger worden naarmate je veroudert. Maar klopt dat wel, dat er een verband bestaat tussen je leeftijd en de intensiteit van de kater de dag erna? Of heeft de uitvinder van deze volkswijsheid misschien zelf te diep in het glas gekeken toen hij dit aan iedereen vertelde? HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters zoekt het uit.

Diegenen die ooit al eens zijn opgestaan met een kater weten dat dit allesbehalve een aangenaam gevoel is. Een droge mond waar een woestijn niets tegen is, een hoofd dat aanvoelt alsof het van hout is, een maag die salto’s maakt, de zon die extra hard lijkt te schijnen en het gevoel dat iedereen op deze planeet extra zijn best doet om jou te irriteren. “Het zijn maar enkele van de niet zo prettige bijwerkingen die jou parten spelen na overmatig alcoholgebruik", lacht Martijn.

Hoe ontstaat een kater?

De boosdoener achter die bijwerkingen van alcohol? “Een stof genaamd acetaldehyde. Ons lichaam breekt de ethanol uit de alcohol af in de lever. Dat gebeurt met de hulp van het enzym alcohol dehydrogenase. Het resultaat is het schadelijke ethanal, ook wel bekend als acetaldehyde. Normaal zet ons lichaam dit zo snel mogelijk om naar het minder ongezonde acetaat met een tweede enzym, aldehyde dehydrogenase 2. Tot slot zal die acetaat buiten onze lever nog afgebroken worden tot CO2 en water. Dit is hoe het verloopt in het normaal geval. Wanneer alle remmen daarentegen los gaan en de drank rijkelijk vloeit, krijgt onze lever het allemaal niet meer bijgehouden. De acetaldehyde stapelt zich in dit laatste geval beetje bij beetje op in ons lichaam en veroorzaakt misselijkheid, braken, en … een kater.

Heeft iedereen evenveel last van katers?

De volkswijsheid luidt dat je beter niet té veel drinkt eens je een dagje ouder bent, want dat je er eens je de 30-jarige leeftijd gepasseerd bent heel wat minder goed tegenkan. Ziet echt niet iedereen even hard af van een kater? Om uit te zoeken of er effectief een verband bestaat tussen katers en leeftijd, onderzochten Deense wetenschappers de drankgewoonten van maar liefst 52.000 mensen tussen de 18 en 94 jaar oud. Daarin evalueerden ze de frequentie en de ernst van hun katers na een nachtje doorzakken met minstens 5 alcoholische drankjes. En wat bleek? Niet de ouderen, maar de jongeren hadden net meer last van katers. Meer zelfs: naar hun gevoel waren ze ook veel zwaarder.

Beter inschattingsvermogen

De wetenschappers hebben hier verschillende verklaringen voor. Zo drinken jongeren mogelijk wat meer glazen, kunnen oudere personen meer tolerant zijn tegen alcohol en een kater en zou je na al die jaren drankervaring weten hoe je een kater kan vermijden. Tot slot opperden de wetenschappers ook de hypothese dat wie niet goed tegen alcohol kan daar meestal op jonge leeftijd al mee stopt. Hierdoor blijven enkel diegene over die er minder last van hebben, waardoor de kater minder erg is, of toch lijkt. Noem het een natuurlijk selectieproces.

Onze noorderburen die hier ook onderzoek naar verrichtten, kwamen tot dezelfde conclusie. De ernst van de kater daalt als de leeftijd stijgt, alsook het aantal katers. Enerzijds zou dit volgens hen komen door het feit dat je beter kan inschatten of je al te veel op hebt of niet als je ouder bent. Je zal je eigen alcoholbestendigheid minder snel overschatten. Daarnaast neemt ook de gevoeligheid voor pijn af bij het ouder worden, waardoor de kater minder hard aankomt. Wil je definitief af van een kater, dan zit er maar één ding op. Minder drinken of helemaal niets. Maar het glas altijd laten staan, is dus niet nodig.

