Word je écht slaperig van rode wijn of beelden we ons dat in?

Uit een internationale studie in 21 landen bleek dat meer dan de helft van de mensen zich moe voelde na het drinken van een glaasje rode wijn. Maar is de drank effectief slaapverwekkend, of gaat het alleen maar om een gevoel? En is het dan een goed idee om rode wijn te drinken voor het slapengaan? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.

Bij een onderzoek in 21 landen dronken 30.000 deelnemers verschillende soorten alcohol, zoals wijn, bier en sterkedrank. Daarbij moesten de proefpersonen aangeven of ze positieve of negatieve gevoelens kregen. Liefst 60 procent van de mensen bleek zich moe te voelen na het drinken van een glas rode wijn.

“Het gaat hier enkel om een gevoel", legt Martijn uit. “Er is geen wetenschappelijk bewijs voor momenteel. Wel zijn er andere bronnen die het slaperig gevoel koppelen aan het hormoon melatonine. Dat is het stofje dat ervoor zorgt dat we moe worden. De aanmaak ervan neemt toe als het donker wordt en af als het weer licht wordt. Het hormoon zit echter niet alleen in ons lichaam, maar ook in de schil van druiven. Vandaar de link met rode wijn.”

Genoeg om in slaap te vallen?

Een Italiaanse studie testte daarom acht druiven op hun concentratie melatonine. Maar de hoogst gemeten hoeveelheid was nog geen nanogram melatonine per gram druivenschil. “Voor een medische dosis van 1 milligram melatonine heb je dus liefst 1.000 kilogram druivenschil nodig. Bovendien wordt de schil van druiven verwijderd bij het maken van wijn. Bij witte wijn gebeurt dat voor het gistingsproces, bij rode wijn erna. De vraag is hoeveel er dan nog overblijft van die concentratie melatonine.”

Quote Andere voedings­mid­de­len bevatten nog veel méér melatonine dan rode wijn. Denk bijvoor­beeld aan pistacheno­ten, champig­nons of aardbeien. Martijn Peters

Het onderzoek daarrond is spijtig genoeg nog heel beperkt. “Een studie uit 2008 vond een hoeveelheid van 5 nanogram per milliliter wijn terug, maar er is nog niet genoeg extra onderzoek geweest om dat te bevestigen. Bovendien is het zo dat andere voedingsmiddelen nog veel méér melatonine bevatten dan rode wijn. Denk bijvoorbeeld aan pistachenoten, champignons of aardbeien.” Als deze kleine hoeveelheden dus een positief effect hebben op onze slaapkwaliteit, dan ben je waarschijnlijk meer gebaat met een portie nootjes of aardbeien voor het slapengaan.

Kan rode wijn helpen om sneller in slaap te vallen?

Maar eigenlijk is het hoe dan ook geen goed idee om rode wijn of enige andere vorm van alcohol te drinken voor het slapengaan. “Alcohol heeft eerst een onderdrukkend effect op het centrale zenuwstelsel. Je bent sneller ontspannen, waardoor je ook sneller in slaap zult vallen. Bij rode wijn zal dat zelfs nog sneller zijn dan witte, omdat die vaker een hoger alcoholpercentage heeft. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien positief, maar dat is het niet, want je slaapkwaliteit zal nadien verslechteren.”

Zo zal je bijvoorbeeld sneller ontwaken en minder vast slapen. “Je zal dus misschien wel een beetje sneller moe zijn en in slaap vallen na een glas rode wijn, maar door een verstoorde nachtrust zal je je niet noodzakelijk meer uitgerust voelen. Na een tijd kan je zelfs tolerant worden voor de alcohol. Je zal dus steeds meer nodig hebben om hetzelfde verdovende effect te krijgen, wat niet de bedoeling kan zijn.” Hou het dus best op een glaasje water of een tasje thee.

Lees ook: