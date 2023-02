Witloof in de oven met hespenrolletjes

DinsdagDe klassieker der klassiekers kan niet ontbreken: ik heb het natuurlijk over witloof in de oven met hespenrolletjes en kaassaus. Het was het allereerste gerecht dat ik ooit klaarmaakte in de proefaflevering van SOS Piet, en het is ongetwijfeld een vaste waarde in veel Vlaamse huiskamers. Vandaag een versie à la Piet. Smakelijk!