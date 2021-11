Win een tafeltje van 150 euro bij de jongste chef van West-Vlaanderen: “Vandaag moet je er vanaf dag één staan. Als het tegenvalt komen de mensen niet meer terug”

Twee sterren heeft Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge, misschien wel dankzij de twee chefs achter het fornuis. Michael Vanderhaeghe – in de keuken chef Michael genoemd – werkt samen met zijn vader Franky, kortweg chef. “Al vanaf mijn eerste werkdag heeft mijn vader mij laten leiden in de keuken”, zegt Michael.

JONGSTE CHEFS VAN VLAANDEREN. Maak deze week per provincie kennis met de toekomst van culinair Vlaanderen. In deze derde aflevering lichten we de provincie West-Vlaanderen uit. Speel iedere dag snel mee voor een tafeltje ter waarde van 150 euro bij één van deze getalenteerde chef-koks en ga zelf proeven of dit sterrenmateriaal voor de toekomst is.

Wie al eens een kookboek van Escoffier heeft gelezen, weet dat je rood vlees na wit vlees moet serveren. Die gulden regel stelt Michael Vanderhaeghe in vraag door zijn polderhaas in ’t veld op het bord te laten springen voordat de patrijs op het bord verschijnt. “Daar hebben mijn vader en ik wel even discussie over gehad, maar soms moet je regels herbekijken. Gelukkig vertrouwt mijn vader mijn keuze”, zegt de jonge chef.

Quote In elk menu probeer ik één gerecht te bedenken dat veel langer blijft hangen bij onze gasten

Dat gerecht is ook nog om een ander reden bijzonder: “Ik heb het bord zo opgebouwd dat het lijkt of de haas verstopt zit in het veld. Het is een beeldend gerecht. In elk menu probeer ik zo één gerecht te bedenken omdat ik merk dat het dan veel langer blijft hangen bij onze gasten. Zo heb ik ook eens een ode aan de Noordzee gemaakt: met alle schelpjes die ik vroeger ging rapen als ik met mijn familie naar het strand ging.”

Nostalgie en familie, is dat het geheime ingrediënt van jullie zaak?

“Ik sta samen met mijn vader in de keuken, mijn vriendin in de zaal met mijn moeder. We zijn dus een echte familiezaak. Als je bij ons komt ben je geen nummer. We ontvangen je zelf en heel persoonlijk; als je in het hotel blijft slapen, brengt mijn vader de koffers naar boven.

Toen mijn vriendin en ik vier jaar geleden in de zaak zijn, hebben we heel hard onze stempel gedrukt op het interieur. Dat was aan vernieuwing toe, dus hebben we dat meteen grondig gedaan. Zo merken vaste klanten meteen dat er een frisse wind waait.”

Evolutie, geen revolutie

Is die frisse wind ook in de keuken te voelen sinds jij chef bent?

“Qua keuken is het verschil minder groot: mijn stijl is herkenbaar voor vaste klanten. Ze zien het meer als een evolutie, geen revolutie. Ik werk nog altijd met dezelfde producten en hou er ook van om ze herkenbaar op het bord te brengen, al durf ik wel eens een Aziatische toets toevoegen.”

Welke vibe zit er in jullie eindejaarsmenu?

“We serveren wild, maar dan in een winterse sfeer. Het feestelijke aspect zit er sowieso in, maar dat hoeft daarom niet op een klassieke manier. We doen altijd ons best, maar dit jaar nog een beetje meer. Natuurlijk blijft het heel onzeker hoe de cijfers gaan evolueren. De reservaties komen vlot binnen, maar we krijgen ook een pak annulaties door corona. We kunnen alleen maar duimen dat het snel weer de goede richting uitgaat.”

Iedereen recensent

Moet je meer lef hebben als jonge chef?

“De tijden zijn toch veranderd, zegt mijn vader. Mijn ouders zijn begonnen toen ze 23 waren en het publiek gaf hen kans om te groeien. Vandaag moet je er vanaf dag één staan; als het tegenvalt komen de mensen niet meer terug. Waar we ook mee om moeten kunnen: iedereen is recensent. De hele wereld leest meteen op social media en Tripadvisor wat je gasten van hun bezoek vonden. Nu, daar zitten ook goede kanten aan, je wordt veel meer gezien en als het goed is, is dat ook een makkelijke manier om reclame te maken.”

Met welk compliment doen gasten jou een plezier?

“Het is altijd tof als ze mij vergelijken met chefs naar wie ik opkijk. Als iemand me zegt dat ik op hetzelfde niveau kook, geeft mij dat het gevoel dat ik erbij hoor, dat ik niet moet onderdoen voor mijn collega’s.”

Quote Tijdens mijn stages was mentaal en fysiek geweld geen uitzonde­ring. Dat kan ik echt niet verdragen. Ik steek geen vinger uit naar iemand en spreek andere chefs erop aan als ze een mep durven geven Michael Vanderhaeghe

Wie zijn die chefs naar wie je opkijkt?

“Maarten Bouckaert van restaurant Castor in Waregem. Ik heb bij hem gewerkt en heb veel bewondering voor zijn oog voor detail, alles moet juist zijn. Door punctueel te werken, hou je de kwaliteit constant. Dat licht perfectionistisch tintje heeft zo zijn voordelen.

Tijdens mijn stageperiode heb ik ook dingen meegemaakt die écht niet kunnen. In Alain Ducasse zijn trattoria in Monaco was mentaal en fysiek geweld geen uitzondering. Dat kan ik niet verdragen, ik steek geen vinger uit naar iemand en spreek andere chefs erop aan als ze een mep durven geven. Gelukkig heb ik op dat vlak een goed voorbeeld gezien: mijn vader is geen kwade chef. Je wint meer als je personeel respect heeft voor jou dan als ze schrik hebben.”

Gebuur steunen

Hoe zie je de horeca evolueren in 2022?

“We zoeken het dichter bij huis, doen meer ons best om onze gebuur te steunen. Mijn witloof en knolselder ga ik halen bij de boer hier om de hoek, zo ben ik zeker dat alles supervers is. We hebben het allemaal slecht gehad de voorbije periode, dus nu proberen we om elkaar te helpen. En dat geldt niet alleen voor ingrediënten, ook ons linnen, servetten, gordijnen borden, we hebben zoveel schone producten in eigen land. Zo heb ik onlangs de wijngaard Ravenstein in Wervik leren kennen, wat een ontdekking zo dichtbij huis.”

In de lijst met jonge chefs staan opvallend veel mannen, zie je dat ook in jouw keuken?

“Zowel in de zaal als in de keuken is de verhouding toch mooi verdeeld en dat evenwicht werkt ook het best voor mij. In mijn keuken is er zeker plaats voor vrouwen en dat was ook al zo toen mijn vader aan het hoofd stond. De drempel om door te groeien is er wel, al zie ik toch ook veel vrouwen met genoeg haar op hun tanden. De combinatie met het gezinsleven is natuurlijk moeilijker als je chef bent, maar de tijden veranderen dus ook dat zal wel evolueren.”

Ontdek de 15 andere chefs uit West-Vlaanderen

1. Het Vliegend Tapijt - Felix Francois - Marke

Volledig scherm © RV

Het restaurant Felix’ ouders transformeerde naar een hedendaagse zaak sinds het jonge duo Nel en Felix het overnamen. Met een combinatie van speelsheid en liefde voor geweldige lekkere producten bieden ze een warm welkom. En dat wordt consequent doorgetrokken. Zo is er in het afhaalmenu voor kerst ook een optie voor de kinderen voorzien.

2. Markt XI - Benny Van Torre - De Haan

Met de Noordzee vlakbij is koken met lokale producten een feest. In zijn open keuken in De Haan creëert chef Benny Van Torre strakke gerechten waarbij de compositie op het bord even belangrijk is als de smaakbalans.

3. L’Envie - David Grosdent - Zwevegem

Michelin verkoos David Grosdent in 2021 tot Jonge chef van het jaar, dan weet je dat er bijzondere dingen op je bord kunnen gebeuren. Groenten en fruit uit zijn eigen tuin combineert hij met traditionele finesse en creatieve eigenzinnigheid. Of wat dacht je van een stukje ree met gerookt hooi?

4. Floris - Floris Pancoucke - Sint Andries

Fijn, lekker en Vlaams, met die woorden verleidt Floris Pancoucke in zijn gezellige zaak vlakbij Brugge. Verwacht op het bord een smakelijke ontmoeting tussen het beste van de Noordzeevissers en lokale boeren.

5. Schatteman - Gregory Schatteman - Hertsberge

Midden in een bos stap je binnen in het gezellige interieur om je onder te dompelen in een andere wereld. Eentje waar recepten nu eens trouw gevolgd worden en dan weer een originele twist krijgen. Zet alvast het terras op je zomerse bucketlist.

6. Le Mystique - Gregory Slembrouck - Brugge



Volledig scherm © rv

Sluit je ogen en beeld je restaurant Le Mystique in. Grote kans dat je kroonluchters, chique meubilair en grandeur in de stijl van weleer voor je ziet. En dat is ook exact wat deze Brugse zaak brengt met een keuken die dezelfde grandeur omarmt en naar een hedendaags niveau tilt.

7. Cousteau - Guy Dresen - Ichtegem

Zorg en aandacht, dat is waar het zowel voor chef Guy als voor gastvrouw Julie om draait. Van het moment waarop je het pand binnenstapt tot alle lekkers dat er op je bord komt. Perfecte gaartijden, harmonische combinaties en perfecte afwerking: chef Guy Dresen heeft het tot in de puntjes in zijn vingers.

8. Basud - Jan Devos - Torhout

Chef Jan Devos gaat voor gastronomie met een gedurfd kantje door te spelen met vuur. Groenten, vis en vlees geeft hij een rokerig aroma op een houtskoolvuur. Met verschillende fermentatietechnieken brengt hij diepgang in de gerechten.

9. Rebelle - Martijn Defauw - Bellegem

Volledig scherm © rv

Dat je ook met een minimalistische aanpak smaakexplosies kan creëren, wil chef Martijn Defauw graag bewijzen. Het interieur van het 19de-eeuwse arbeidershuisje nodigt je uit om alles even achter je te laten en je volledig te laten inpalmen door de rebelse kookkunsten van deze jonge chef.

10. Va et vient - Matthias Speybrouck - Kortrijk

Komen en gaan, finesse met een ruw kantje, chef Mattias Speybrouck weet contrasten naar zijn hand te zetten. En dat levert een boeiende smaaksensatie op. Vanuit zijn open keuken serveert hij één menu dat je weet te verrassen net op het moment dat je denkt te weten wat er komt.

11. M-bistro - Matthias Maertens - Nieuwpoort

De oogst van de rijke polders, de verse vangst uit de zee, een chef die de producten met liefde behandelt en een gastvrouw die je helpt om de wereld voor heel even stil te laten staan. Chef Matthias en gastvrouw Sofie heten je welkom in hun oase aan zee.

12. L.E.S.S. Eatery - Ruige Vermeire - Brugge

Volledig scherm © Benny Proot

Love, eat, share, smile. Dat is niet moeilijk met zoveel smakelijke opties op de kaart. De smaken komen uit alle windstreken van oosterse vibes, extra pit uit en Mexico en Mediterrane schwung. Chef Ruige Vermeire startte onder de vleugels van Gert De Mangeleer en als hij zag dat het goed was, hebben wij er alle vertrouwen in.

13. Vol-Ver - Sébastien Ververken - Marke

Volver betekent terugkeren in het Spaans en dat is wat gasten willen doen eens ze kennis gemaakt hebben met de keuken van chef Sébastien Ververken. Hij heeft de klassiekers in de vingers en zet ze met gevoel voor verfijning op punt. Opvallend: voor ieder gerecht krijg je naast een wijnsuggestie ook advies voor een aangepast bier. Het gezellige decor van de villa in Marke vormt de perfecte setting.

14. Bistro ‘t Verschil - Tom Cloet - Hooglede

Sexy najaarsgerechtjes om wild van te worden: chef Tom Cloet weet zijn keuken pit te geven. Hij brengt een frisse interpretatie van de bistroklassiekers en kiest voor topproducten van West-Vlaamse ambachtelijke boeren, charcutiers en kaasmakers. Zijn gerechten moet er niet alleen mooi uitzien op het bord, ze moeten vooral heerlijk smaken en in goed gezelschap opgegeten worden.

15. Franco Belge - Dries Cracco en Tomas Puype - Brugge

Geef de Frans-Belgische keuken in handen van een duo getalenteerde chefs en er ontstaan strakke, moderne interpretaties. De oude meesters knikken goedkeurend voor het respect waarmee producten en kookkunsten naar 2021 gekatapulteerd worden. Het moderne interieur heeft genoeg warmte en maakt je bezoek helemaal af.

