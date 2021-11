Win een tafeltje van 150 euro bij de jongste chef van Oost-Vlaanderen: “Als broekventje baas spelen over mensen die ouder zijn dan jezelf, is niet altijd makkelijk”

“Dit seizoen is een feest als chef, er zijn nu zoveel producten op hun best: wild, coquilles, paddenstoelen. Ik zou wel drie menu’s kunnen samenstellen.” Het is meteen duidelijk: niet chef Tim Vervynckt, maar pure seizoensproducten stelen de show in restaurant Woestyne.

JONGSTE CHEFS VAN VLAANDEREN. Maak deze week per provincie kennis met de toekomst van culinair Vlaanderen. In deze tweede aflevering lichten we de provincie Oost-Vlaanderen uit. Speel iedere dag snel mee voor een tafeltje ter waarde van 150 euro bij een van deze getalenteerde chef-koks en ga zelf proeven of dit sterrenmateriaal voor de toekomst is.

Met aanstekelijk enthousiasme vertelt de jonge chef over het nieuwe menu dat sinds deze week op tafel komt in het Aalterse restaurant: “Coquille met grondwitloof, aardpeer en een jus van truffel. Ik snap het als je daarvan begint te watertanden”, voegt Tim Vervynckt (30) er lachend aan toe. Zijn producten zoekt hij zo veel mogelijk lokaal. Boter, honing en groenten komen allemaal uit de buurt. “Zo steunen we andere ondernemers én het is ecologischer. We hebben ook een eigen servies laten ontwerpen bij een lokale keramiste, dat zorgt weer voor een unieke toets. En met dat soort zottigheden doen we ook onszelf een plezier.

Je keuken heeft een klassieke uitstraling, hoe hou je de gerechten jong?

“Ik zoek graag nieuwe dingen op. Tijdens corona is een van onze medewerkers gestart met zelf kaas te maken. Ze heeft zich verdiept in dat proces en nu kunnen we een volledig kaasbordje aanbieden van eigen makelij. Het kaasmaken opent een heel nieuwe wereld: met de wei maak ik sauzen en ik ben aan het uitproberen wat dat geeft in brood. Het is niet erg als er eens iets mislukt, voor mij is het een echte ontdekkingsreis.”

Quote Wat me raakt zijn klanten die telkens terugkeren omdat ze weten dat het altijd goed zit bij ons. Prachtig toch!

Welk compliment van een gast doet je het meest deugd?

“Na de service lees ik wel eens in het gastenboek; altijd een fijn moment. Ik ben natuurlijk blij als ik hoor dat mensen een gerecht heel lekker vonden, maar nog fijner vind ik het als er ook waardering is voor de bediening en de sfeer. Wat me raakt zijn klanten die telkens terugkeren omdat ze weten dat het altijd goed zit bij ons. Prachtig toch!”

Hoe zie jij de horeca evolueren in 2022?

“Goed personeel aan boord houden wordt de grootste uitdaging. Alleen bereik je niks, hè. De horeca is een prachtige stiel, maar je moet er veel voor over hebben. Eerst is het personeel maanden thuis geweest, daarna hebben ze keihard moeten werken. Als iemand verlof vraagt om naar een feest te gaan, probeer ik ja te zeggen. Toen ik nog voor een baas werkte, durfde ik dat niet vragen, maar dat mag zeker evolueren. De chef moet zijn personeel respecteren, en zeker ook de klanten. Zij mogen soms iets meer beseffen dat onze mensen keihard werken om te zorgen dat alles tot in de puntjes in orde is.”

Quote De eerste jaren was het vaak tandenbij­ten. Als broekvent­je baas spelen over mensen die ouder zijn dan jezelf, is niet altijd makkelijk

Knopen durven doorhakken

Moet je als jonge chef meer lef hebben?

“Ons grote voordeel is dat we met twee zijn: mijn vrouw heeft haar verantwoordelijkheid vooraan, ik achteraan. Hoe langer we open zijn, hoe leuker het wordt. Dat kan ik nu zeggen omdat het goed gaat, maar in de eerste jaren was het vaak tanden bijten. Als we nu een kalme week hebben, brengt me dat niet meer zo hard aan het twijfelen. Amper 23 waren mijn vrouw en ik toen we startten met Woestyne en we zijn in onze rol moeten groeien. Als broekventje baas spelen over mensen die ouder zijn dan jezelf, dat is niet altijd makkelijk. Je moet knopen durven doorhakken, maar je moet wel openstaan voor de feedback die je krijgt.”

Volledig scherm Tim Vervynckt en zijn team van Restaurant Woestyne. © Ekkow Photography

Naar welke andere jonge chefs kijk je op in Vlaanderen?

“Ik vind dat er veel mooie namen staan op het lijstje van Jong Keukengeweld. Straf welk niveau ze halen. Er is veel wederzijds respect onder de chefs en gelukkig weinig jaloezie. Maar echt opkijken doe ik vooral naar de oude garde, van hen heb ik de stiel geleerd.”

In de lijst van Jong Keukengeweld staan vooral mannen, merk je dat ook in jouw keuken?

“Mijn sous-chef is een vrouw en die kan tegen een stootje. Ik ben goed omringd door vrouwen in mijn keuken en die hebben zeker evenveel talent om te koken, maar het is natuurlijk een harde stiel.”

Ontdek de acht andere chefs uit Oost-Vlaanderen 1. Wilford T - Tom Vermeiren - Temse

‘Uit de kunst’ is een veelgehoord compliment voor de keuken van jonge chef Tom Vermeiren. Niet zo vergezocht want genieten van de speelse gerechten van zijn hand doe je midden tussen de kunstwerken van platform X. Ondertussen zie je de meester live in actie in zijn open keuken. 2. Julien - Davy Devlieghere - Lievegem

Chef Davy Devlieghere heeft een grote liefde voor de Franse keuken en brengt de gerechten comme il faut in de klassieke afdeling van zijn kaart. Wie meer zin heeft in een avontuurlijke toets kan kiezen uit ‘de klassiekers van morgen’, bereid in de degelijke stijl die de chef helemaal in de vingers heeft. 3. Maison D - Didier Bourdeaux - Ronse Volledig scherm Didier Bourdeaux en Delphine Der Straeten baten samen Maison D uit. © Wiegandt Naar een naam voor hun restaurant moesten eigenaars Didier en Delfine niet lang zoeken, de gedeelde D werd hun signatuur. In de statige dokterswoning in Ronse zorgt chef Didier Bordeaux voor elegante creaties op het bord. Voor deze chef liever geen overbodige ingrediënten, hij pakt uit met diepgang en kennis van smaken. 4. De vijf seizoenen - Jonas en Laurence Haegeman - Brakel

Puur en duurzaam, recht uit eigen streek. Dat zijn de codewoorden waarmee broer en zus Haegeman hun gasten verleiden en dat doen ze met verve door groenten en kruiden de hoofdtoon te laten spelen. Hier kan je met een gerust hart kiezen voor een vegetarisch menu, maar de chefs durven ook ook voluit te kiezen voor de kracht van groenten met vlees of vis in een bijrol. 5. Roots - Kim Devisschere - Gent

Een geliefd adres bij Gentenaren en we begrijpen waarom. Groenten mogen hier in volle glorie schitteren. Chef Kim Devisschere geeft vertrouwde kolen, knollen en wortelgewassen een voorkeursbehandeling met een scheut rock-’n-roll. Er staat ook vis en vlees op het menu, maar het zijn vooral verrassende groentecreaties die in het culinaire geheugen blijven nazinderen. 6. Fleur de Lin - Lode De Roover - Zele

Volledig scherm Lode De Roover van Fleur De Lin. © Kristof Ghyselinck In een voormalige spinnerij creëren chef Lode De Roover en gastvrouw Barbara een eigen universum waar je je welkom voelt van het aperitief tot de koffie. Het ruime pand biedt mogelijkheden om af te wisselen qua decor, het enige wat jij hoeft te doen is je te concentreren op je smaakpapillen om de lichte en speelse gerechten eer aan te doen. 7. Calla’s - Niels De Landtsheer - Aalter

Wie houdt van artdeco zal sowieso onder de indruk zijn van het pand waarin chef Niels De Landtsheer de pannen van het dak kookt om al je zintuigen te prikkelen. In plaats van een voorgerecht kies je hier hapjes om te delen om daarna over te gaan naar een klassieke Franse keuken op smaak gebracht met meer dan 50 kruidensoorten van eigen kweek. 8. Vos - Stijn Audenaert - Lokeren

Voor durf scoren de broers Audenaert alvast een 10/10. Een gastronomisch restaurant openen in een sporthal, daarvoor moet je durven afwijken van het geijkte pad. Een keuken zonder streken, zo omschrijft chef Stijn zijn stijl. Zet gerust productkennis en vakmanschap bij op dat lijstje en je begrijpt waarom niet alleen de lokale tennisclub fan is van Vos.

