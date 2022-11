Wild is volop in het seizoen, maar hoe maak je dit best klaar? Chef Michaël Vrijmoed legt uit: “Fazant is het ideale instapwild”

1 week, 5 gerechten, 16 euro: deze recepten van Piet Huysen­truyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman wil je volgende week geproefd hebben

Nu we écht niet meer om het herfstweer kunnen, halen onze HLN-chefs Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman de kookpotten boven om ons nieuwe inspiratie te serveren. Een salade om op voorhand klaar te maken, een soep om je aan op te warmen of een Griekse schotel om van te blijven eten: het zit allemaal in het HLN-weekmenu voor maar 16 euro.

5 november