“Wijn en drank met minstens 10% alcohol kan je levenslang bewaren”: prof voedselveiligheid bekijkt de inhoud van onze voorraadkast

Is het gezond(er) om je kraanwater te filteren? Dit zeggen experts: “Kraanwater wordt beschouwd als een voedings­mid­del”

Recht van de tap of na tussenkomst van een filterkan: iedereen heeft zo zijn voorkeur, maar hoe consumeer je kraanwater nu het best? Is ons kraanwater gezond genoeg om er zo van te drinken of heb je een filtersysteem nodig? Twee experts aan het woord. “Let op met de bereiding van babyvoeding.”

22 maart