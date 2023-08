Wie komt in aanmerking voor maagverkleining en hoeveel kost het? En wat houdt de ingreep precies in?

Slagroom uit een bus getest door toppatis­sier: meer dan de helft gebuisd maar één springt eruit. “Valt niet zwaar op de maag en is niet mierzoet”

Een toefje op verse aardbeien of op een bolletje ijs: slagroom uit een bus is perfect om een romige toets aan je dessert te geven. Maar welke supermarkt heeft de meest kwaliteitsvolle slagroom in huis? En betaal je daar iets meer voor of is een goedkope bus even goed? Toppatissier Joost Arijs proeft 10 soorten en kiest een winnaar. “Deze slagroom is iets duurder, maar wel duidelijk de beste.”