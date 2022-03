"Wie bij ons een boek koopt, krijgt een wijntje aan de helft van de prijs": 5 unieke wijnbars die je wil bezoeken

De lente in aantocht én de zon die volop schijnt in ons gezicht, dat betekent natuurlijk tijd voor een terras. Terwijl jij in een wijnbar van een wijntje nipt, zorgen de eigenaars van die zaak ervoor dat je een speciale keuze of beleving krijgt. Wie zijn de mensen achter de wijnbar? En wat maakt hun concept uniek? We passeerden langs 5 originele wijnbars doorheen het land om het hen te vragen. “Elke maand veranderen we ons thema en proefpalet”, klonk het. Ergens anders botsten we op boeken met wijn of een uitsluitend Italiaans aanbod: hier kom je graag iets drinken deze lente.