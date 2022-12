Wetenschappers ontdekken het geheim om iedere dag fit wakker te worden: "Pas op met suikers"

Meest voorspelbare factor

Het is geen grote verrassing, maar voldoende slaap is essentieel om fris wakker te worden. “Zeven tot negen uur slaap is echt cruciaal. De meeste mensen hebben die tijd nodig om een ​​chemische stof genaamd adenosine weg te werken.” Die stof stapelt zich doorheen de dag op in je lichaam, en veroorzaakt ‘s avonds een slaperig gevoel. Het is daarom belangrijk om je lichaam voldoende tijd te geven om het stofje weg te werken. “Lukt dat niet door de week? Dan zou je er ook altijd voor kunnen kiezen om op een andere dag meer te slapen. Zo kan je het teveel aan adenosine proberen weg te werken”, aldus Walker.