Welke voeding veroorzaakt winderigheid? En wat kan je ertegen doen?

Brood op basis van tuinbonenmeel: het klinkt als een exotisch idee, maar onderzoekers van de Universiteit van Reading in Engeland roemen het als gezond alternatief voor wit brood. In het Verenigd Koninkrijk denken ze er al over na om het te verplichten, maar hoe staat het in België? Waarom zou dit goed zijn voor de gezondheid? En staan de Belgische bakkers daarvoor open? Diëtiste Hella Van Laer en Eddy Van Damme van Bakkers Vlaanderen leggen uit.