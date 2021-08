Welke Vlaamse bieren zijn je geld waard? Biersommelier geeft haar top tien per provincie

“Momenteel heeft België 389 brouwerijen, en zowat evenveel bierfirma’s. Samen brengen ze meer dan 4.000 bieren op de markt”, zegt Sofie Vanrafelghem. “Is dat veel? Ja en nee. Als we gaan vergelijken met een tiental jaren geleden, is het verschil frappant. Rond 2011 hadden we ongeveer 120 brouwerijen. We zijn verdriedubbeld, toch is dat aantal niet extreem hoog. Voor WO I hadden we immers meer dan 3.000 brouwerijen in ons land. Elke dorp had toen één of meerdere brouwerijen.”