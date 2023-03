Welke vanillepudding smaakt het best? Patissier proeft er 10 en deelt één 8/10 uit: “Hier heb ik echt een artisanaal gevoel”

“Een cakevorm mag maar voor twee derde gevuld worden, anders zal de cake over de rand rijzen”: Regula Ysewijn deelt 7 ultieme baktips

Sla jij ook elke keer enthousiast opnieuw aan het bakken, om vervolgens een ingezakte cake de oven uit te halen? Of vind je het moeilijk in te schatten hoé warm je oven precies moet zijn en vooral: op welke stand je die cake moet bakken? ‘Bake Off’-queen Regula Ysewijn heeft voor elk bakprobleem een oplossing. “Vergeet je bakvormen al zeker niet in te vetten”, steekt ze van wal. Ze deelt haar zeven ultieme baktips én twee recepten uit haar nieuwste kookboek.