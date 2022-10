Welke tussendoortjes zorgen ervoor dat je ‘s avonds niet weer die zak chips opentrekt?

We lezen het overal: tussendoortjes passen wel degelijk in een gezond eetpatroon. Maar wélke snacks zijn dan de beste optie om ‘s avonds niet opnieuw te eindigen met een lege chipszak in de hand? En bestaan er snacks waar je zorgeloos van kan blijven eten zonder dat het ongezond wordt? Voedingsdeskundige Sandra Bekkari beantwoordt alle vragen en deelt 3 snackrecepten.

“Een gezonde snack halfweg de voor- of de namiddag voorkomt niet alleen een energiedip, maar zorgt er ook voor dat je geen té grote honger krijgt”, steekt Sandra Bekkari van wal. “Daardoor ga je jezelf niet overeten bij de lunch, of duik je niet hongerig de koelkast in tijdens het koken, op zoek naar aperitiefhapjes.” Al raadt ze wel aan niet de héle dag door te snacken. “Vier tot vijf eetmomenten per dag is zeker voldoende: drie hoofdmaaltijden en een tot twee tussendoortjes, al hangt dat natuurlijk van je dagplanning af.”

Snelle vs. trage suikers

Snacken is dus gezond volgens de voedingsdeskundige: hoe kies je dan de beste snacks om late night snacking te vermijden? “Uiteraard is het oké om eens te genieten van een stukje taart of van een koekje bij de koffie”, verduidelijkt Sandra Bekkari. “Als je voor tachtig procent van de tijd gezond eet, heb je in die overige twintig procent echt wel ruimte voor een extraatje. Maar maak er geen gewoonte van om élke dag suikerrijke snacks te eten. Als je rond tien uur een chocoladereep uit de automaat neemt, is de kans groot dat je een uur later alweer zin krijgt in een zoet tussendoortje én dat je tijdens de lunch sneller naar een belegd broodje grijpt of ’s avonds een zak chips opentrekt. Voor je het weet, ben je aan het ‘kettingzondigen’: je belandt van de ene goesting in de andere.”

“Dat heeft alles met je bloedsuikerspiegel te maken”, legt Bekkari verder uit. “Zo’n tussendoortje dat rijk is aan snelle suikers levert je lichaam in één keer heel veel suiker aan. Daardoor schiet je bloedsuikerspiegel meteen pijlsnel de hoogte in. Je ervaart eerst een korte energiepiek, maar daarna volgt de onvermijdelijke suikerdip: je krijgt vrij snel terug honger en je lichaam verlangt de hele dag door naar meer suikerrijke voeding om de dip te herstellen. Dat kunnen zoete snacks zijn, maar ook sterk bewerkte graansoorten zoals witte broodjes, pasta, koffiekoeken. Kortom: snelle suikers.”

Quote Voor je het weet ben je aan het ‘ketting­zon­di­gen’, je belandt van de ene goesting in de andere. Sandra Bekkari

Snacks met snelle suikers laten de bloedsuikerspiegel dus snel pieken en vervolgens crashen. “Beter kies je voor zoete of hartige snacks die je bloedsuikerspiegel niet uit balans halen. Die bevatten naast koolhydraten ook veel vezels. En het zijn precies die vezels die ervoor zorgen dat de aanwezige suikers niet zo veel impact hebben op de bloedsuikerspiegel. Die gaat dan niet pieken, maar langzaam omhoog.” Zo’n snack met trage suikers geeft je wél energie, maar niet dat knorrige gevoel of die vervelende suiker cravings achteraf.

Welke snacks zijn perfect gezond?

“Fruit is bijvoorbeeld een ideaal zoet tussendoortje, want het bevat naast vruchtensuikers ook veel vezels. Een klein handje noten of een klein kommetje yoghurt, plattekaas of skyr kan perfect. De aanwezige eiwitten gaan de vruchtensuikers extra ‘verpakken’, waardoor ze nog minder impact hebben op je bloedsuikerspiegel. Je voelt je ook langer voldaan.”

Naast fruit, heeft de voedingsdeskundige nog heel wat andere gezonde snacksuggesties die lief zijn voor je bloedsuikerspiegel. “Rauwe groenten, een volkorencracker met zelfgemaakte hummus of een kom soep zijn voedzame hartige snacks. Voor de zoete trek zit je ook goed met wat gedroogd fruit, een pure rawbar met dadels en noten of een homemade havermoutkoekje. Zelf heb ik altijd een portie noten bij me. Ze vormen een handig en voedzaam tussendoortje, omdat ze heel verzadigend zijn en daarnaast gezonde vetten, eiwitten, mineralen, B-vitamines en vezels bevatten. Wissel verschillende notensoorten af, behalve borrelnootjes dan. (lacht) Per dag raadt Sandra ongeveer 30 gram noten aan, maar je hoeft je weegschaal niet mee op pad te nemen. “Een handvol is een prima maat.”

Misleidend ‘gezond’

Natuurlijk is niet alles wat je tegenkomt dat er gezond uitziet dat ook écht. Wat met bijvoorbeeld kant-en-klare snacks uit de winkel zoals granenrepen of energy bars? “Die neem je best even kritisch onder de loep. Want die kunnen stiekem toch veel toegevoegde suiker bevatten. Laat je niet misleiden door claims zoals ‘boordevol granen’, ‘rijk aan proteïnen’, ‘pure’ of ‘vetarm’. Minder dan ‘5 gram per 100 gram’ toegevoegde suikers is prima. Ook de melksuikers in bijvoorbeeld natuuryoghurt kunnen perfect. En als er dadels of gedroogd fruit in je snacks zitten, lees je op de voedingswaardetabel sowieso een hoger suikergehalte af. Dat is geen probleem: die suikers zitten nog ‘verpakt’ met de vezels, waardoor ze zich anders in je lichaam gedragen dan geraffineerde suikers.”

“Als je zogezegd gezonde notenreep aan elkaar kleeft met pure suiker, dan is die daarentegen toch écht niet zo gezond als de fabrikant wil laten uitschijnen. Hoe minder ingrediënten er op het etiket staan, hoe beter. Een puur product is altijd de beste keuze.”

Quote Hoe minder ingrediën­ten op het etiket staan, hoe beter. Een puur product is altijd de beste keuze. Sandra Bekkari

Kan je blijven eten van gezonde snacks?

“Gezonde desserts, tussendoortjes en andere baksels scoren heel goed, maar dat betekent niet dat je er à volonté van kan blijven eten. Ik bak bijvoorbeeld in mijn recepten muffins met havermeel, of maak dadelballetjes met natuurlijke suikers uit gedroogd fruit of vers fruit. Die zijn veel puurder dan industriële muffins uit de supermarkt, want ze bevatten wél nog vezels en gezonde voedingsstoffen. Maar dat betekent niet dat je plots drie muffins per dag kan eten. Je muffin is een gezonder cakeje, met minder invloed op je bloedsuikerspiegel, maar te veel is nooit goed.”

Zelfs bij gezonde snacks hou je dus maar beter maat. “Er bestaat geen enkele snack waarvan je onbeperkt mag eten. Ik ben de grootste voorstander van groenten, maar je spijsvertering kan ook hiervan geen bergen verwerken. Noten zijn supergezond, maar beperk je tot een handvol per dag.” Ook voor fruit geldt hetzelfde advies: gewoon je gezond verstand gebruiken. “Volgens de richtlijn eet je best zo’n 2 tot 3 porties fruit per dag”, klinkt het bij Bekkari. “Een ‘portie’ schat ze gemakkelijkheidshalve ongeveer een vuist groot. “Hoewel fruit heel gezond is, bevat het ook vruchtensuikers. En suikers blijven suikers: je overdrijft er best niet mee. Maar goed, als je écht nog een snack wil, is het altijd beter om geen zakje gummyberen open te trekken en wel voor die extra appel te gaan.”

“Ook met gedroogd fruit hou je liefst maat”, tipt de voedingsdeskundige. “Het is dan wel een gezonde snack, in een gedroogde abrikoos zit evenveel suiker als in een verse, ze ziét er alleen veel kleiner uit. Gedroogde vruchten nodigen zo uit om net dat beetje meer van te eten. Toch is de richtlijn zo’n 25 gram per dag. Eet gedroogd fruit, nootjes of andere snacks ook liever niet rechtstreeks uit de verpakking, maar maak je bewust je eigen porties. Zo eet je niet achteloos te veel”, geeft Bekkari nog mee.

Snacks voor een klein prijsje • Koop je noten online of in promo

• Eet het fruit dat in het seizoen is

• Ga je bakken? Koop geen havermeel, maar mix zelf havermout tot meel in de blender

• Maak raw snacks, dan hoef je de oven niet eens aan te zetten

• Toch een hete oven nodig? Bak meteen genoeg koekjes. Een deel van de koekjes blijven perfect vers in een luchtdichte bokaal, de rest kan in de diepvries. Zo kan je ze nog een maand bewaren.

