Welke soort koffie bevat het meeste cafeïne?

Een koffietje bij het ontbijt is perfect om wakker te worden, maar is er één specifieke koffie die daarbij meer helpt dan een andere? Of is elk kopje koffie even straf? We vroegen aan barista Joke De Coninck welke soort koffie je ‘s ochtends het liefst drinkt voor een meer dan welgekomen energieboost. “Het effect van koffie is soms psychologisch.”

De gemiddelde Belg drinkt volgens het studiebureau Euromonitor zo’n 2,2 kopjes koffie per dag. Dat komt neer op zo’n 40 tot 150 mg cafeïne per dag. Ter vergelijking: een kopje thee (125 ml) bevat 30 tot 50 mg cafeïne, terwijl een blikje cola light ongeveer 35 mg cafeïne bevat. Welk kopje van dat zwarte goud maakt ons dan het meeste wakker met cafeïne ‘s ochtends? “Het is heel moeilijk om te zeggen hoeveel cafeïne er exact in een kopje koffie zit”, vertelt barista Joke De Coninck van koffiebar Black&Yellow. “Het hangt af van hoe groot je kopje is, en welke soort bonen je gebruikt. Zo bevat de Robustaboon, die voornamelijk in Vietnam wordt gekweekt, bijvoorbeeld tot twee keer zoveel cafeïne dan de Arabicaboon uit Ethiopië.”

De belangrijkste factor die bepaalt hoeveel cafeïne er uiteindelijk in je kopje zit, is de extractietijd. "Dat is de tijd dat de koffie en het hete water met elkaar in contact komen", zegt De Coninck. "Hoe korter de extractietijd, hoe minder cafeïne de koffie zal bevatten. Of een koffie zacht of sterk smaakt, is dus eerder afhankelijk van de verhouding tussen de hoeveelheid koffie en water. Simpelweg is het afhankelijk van het recept dus."

Espresso en ristretto

“Het is misschien verrassend, maar een espresso is een van de koffies met het laagste cafeïnegehalte. De extractietijd bedraagt immers maar 30 seconden. Het effect van een espresso, waar mensen helemaal wakker van zouden worden, is dus eerder psychologisch. Een lungo, een espresso met meer water, is daardoor de koffie met het laagste cafeïnegehalte.”

Hetzelfde geldt voor ristretto. Vaak wordt gedacht: hoe fijner ze de koffie malen, hoe sterker de koffie, maar het tegenovergestelde is waar. Omdat cafeïne in het algemeen later in het zetproces vrijkomt, bevat ristretto ten opzichte van een espresso ietsje minder cafeïne. Ook deze is dus niet hét strafste kopje koffie.

Cappuccino/Latte

“Een cappuccino, latte of een andere koffie met melkdrank, bevat doorgaans één espresso. De extractietijd bedraagt hier dus ook 30 seconden. Het cafeïnegehalte valt dus te vergelijken met die van een espresso”, vertelt Joke. Hou bij koffies met melk wel rekening met het feit dat de melk die je eraan toevoegt de cafeïne ‘verdunt’. Een kopje bevat meer inhoud, waardoor de cafeïne in verhouding minder aanwezig is of minder sterk zal zijn dan bij een espresso.

Filterkoffie

“Een filterkoffie of de koffie die je thuis zet, heeft een extractietijd van drie minuten. Die geeft je dus wel degelijk een stevige cafeïneshot”, vervolgt Joke. Dit is volgens de barista de koffie die je het makkelijkst thuis zelf zet.

Cold brew

De laatste in het rijtje is meteen het strafste exemplaar. “De koffie die je de grootste cafeïneboost geeft, is cold brew. Deze koude koffie heeft een zettijd van maar liefst twaalf uur. Het drankje wordt dan ook vaak verdund, omdat het anders te straf is voor sommige mensen.”

