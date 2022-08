Welke medicatie combineer je best niét met alcohol? En wat gebeurt er als je dat wel doet?

De kans dat je af en toe medicatie moet nemen, is groot. Waar de ene duidelijkt zegt dat je dat glas alcohol beter achterwege laat wanneer je (een) pilletje(s) moet nemen, zegt de andere “dat één drankje in combinatie met medicijnen toch geen kwaad kan”. Maar wat klopt écht? En geldt dat voor alle soorten medicatie? Dokter Simon Raymaekers van behandelcentra De Sleutel legt het voor je uit.

“Alcohol en medicatie hebben een complexe relatie”, vertelt dokter Raymaekers. Hij is psychiater en medisch directeur bij De Sleutel, dat meerdere behandelcentra in Vlaanderen heeft voor mensen met (illegaal) middelgebruik. “Die reageren op elkaar op twee verschillende manieren. Grote delen van de producten die we innemen, worden afgebroken in onze lever. Zowel alcohol als medicijnen worden hier afgebroken. Als je alcohol drinkt, wordt je lever daardoor belast. Als je daarbovenop nog eens medicatie gebruikt, wordt datzelfde systeem verder belast. En dat kan effectief problemen veroorzaken. Als het systeem bij wijze van spreken al ‘bezet’ is door alcohol, kan het zijn dat andere stoffen trager afgebroken worden, of omgekeerd.”

“Een andere manier van interactie, is dat alcohol verschillende effecten op ons lichaam heeft. In het begin worden we er soms vrolijker of actiever van, maar na een tijdje verandert dat in een moe en suf gevoel. Bepaalde medicatie - zoals anti-allergiemiddelen - kan dat gevoel van suf- of moeheid versterken. Het effect van de alcohol voel je dan veel meer. Dat versterkende effect van alcohol merk je bijvoorbeeld ook op de bloeddruk. Het drinken van alcohol beïnvloedt je bloeddruk sowieso al. Als je bijvoorbeeld medicatie neemt om de bloeddruk onder controle te houden, kan die plots te veel dalen en kan je zelfs duizelig worden als je te snel rechtstaat na het drinken van alcoholische drankjes.”

Medicatie op korte of lange termijn?

Of je medicatie en alcohol samen inneemt, hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid alcohol én of je de alcohol langdurig gebruikt. “Alcohol doet onze lever veranderen. Wie veel drinkt, zal merken dat de lever op lange termijn minder goed begint te werken. Dat betekent dus ook dat de medicatie minder goed afgebroken wordt. Voor wie bijna altijd alcohol drinkt en leverschade heeft, kan de combinatie van de twee daardoor zeer gevaarlijk zijn. Vraag dus zeker advies aan je huisarts in dit geval.”

In het algemeen stelt de expert dat je best niet te veel alcohol drinkt als je al bepaalde medicatie neemt. “Maar natuurlijk heb je ook nog medicijnen die je alleen op korte termijn inneemt. “Als je een korte antibioticakuur moet volgen, stop dan even met alcohol drinken. Dat is vanzelfsprekend veel gemakkelijker om dat vol te houden, tegenover wanneer je echt altijd bepaalde pillen moet innemen. Wie last heeft van zijn bloeddruk, bespreekt dat alcoholgebruik best met zijn huisarts.”

“En let ook op bij andere medicatie. Zeker in het geval van antidepressiva is alcohol echt niet aan te raden. Dat is vooral zo bij antidepressiva die ook sufheid veroorzaken. Je moet dat goed leren inschatten, want het kan zijn dat je lichaam anders reageert op de inname van alcohol eens je medicatie neemt. Wie denkt even veel pintjes te kunnen drinken mét medicatie als voordien zonder, kan voor verrassingen komen te staan. Je zal je sneller dronken voelen, sneller suf zijn of die duizeligheid ervaren. Daarom raad ik altijd een overleg met de huisarts aan, zodat je de gevolgen kan inschatten.”

Pijnstillers en slaapmedicatie

Opletten met alcohol in combinatie met medicatie is de boodschap. En slaapmedicatie in combinatie met een slaapmutsje? “Absoluut geen goed idee”, aldus Raymaekers. “De meeste slaapmedicatie en kalmeermiddelen zijn middelen die op dezelfde systemen in onze hersenen inwerken als alcohol. Ze werken versterkend: alcohol en slaapmiddelen zijn dubbelop. Alcohol maakt je suf en slaperig na meer dan enkele glazen. Slaappillen hebben datzelfde effect en zijn daardoor zeker niet aan te raden. Slaapmedicatie gebruik je trouwens uitsluitend onder toezicht van een arts, die je ongetwijfeld zal vertellen dat daar alcohol bij drinken geen goed idee is. En ook: alcohol is sowieso slecht voor de slaapkwaliteit. Wie problemen heeft om in slaap te geraken, drinkt best helemaal geen alcohol.” Toch best geen slaapmutsje dus.

En wat met de inname van een pijnstiller voor het slapengaan, om de 'komende kater’ wat tegen te gaan? “Het hangt er ten eerste van af hoeveel je gedronken hebt. Als de alcohol al voor het grootste deel uit je systeem is, zal een pilletje niet echt kwaad kunnen. Hou er wel rekening mee dat zaken zoals paracetamol heel belastend zijn voor de lever. Eén keer kan dat misschien geen kwaad, maar let er toch mee op, zeker als je lever door het drinken van alcohol al zwaar onder druk gezet wordt. Een pil bezorgt je lever extra stress, en zeker als je dat vaak en langdurig gebruikt. Bij voorkeur drink je dus best gewoon alcohol in combinatie met in te nemen medicatie, en bij twijfel raadpleeg je gewoon je huisarts om zeker te zijn.”

