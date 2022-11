Welke boter gebruik je best in je gebak?

In veel bakrecepten is boter een vast ingrediënt. Maar wélke boter je bij voorkeur gebruikt, staat er niet altijd bij vermeld. Kies je zomaar eender welke soort uit het assortiment? En kan je boter eventueel uit een recept weglaten en een even lekker resultaat uit de oven halen? Meester-bakker Dirk Braeckman legt uit.

Meester-bakker Dirk Braeckman heeft alvast één duidelijke starterstip: “gebruik nooit gezouten boter in je gebak”. De reden? “Gezouten boter gebruik je om nu en dan op een boterham te smeren, maar in gebak of in de bakkerij ga je die nooit gebruiken. Het zout heb je niet nodig in je bereidingen en komt daar eerder als een storende factor in naar voor. Als je het toch uittest, zal je merken dat die boter zo sterk gaat doorsmaken in het eindproduct. Een cake met gezouten boter is gewoon niet lekker. Puur omdat je dat zout té veel zal opmerken.”

Een smeuïg eindresultaat

Om te bakken en te eindigen met een succesvol eindresultaat raadt Braeckman (ongezouten) roomboter of maragine aan. “Al kan bakboter eventueel ook nog. Het verschil in die soorten boter is vooral het smeltpunt. Een goede roomboter heeft een laag smeltpunt. Margarines die speciaal gemaakt zijn voor het bakken van een cake hebben dat bijvoorbeeld ook.”

Quote Je vertrekt bij bakken beter vanuit een zalvige boter. Warm ze bijvoor­beeld even op in de microgolf­oven of in een pannetje en roer ze op. Dirk Braeckman

Dat lage smeltpunt heeft zo zijn voordelen: soms voel je bij het eten van een stukje cake of een andere soort gebak een soort van laagje of film op je gehemelte. Iedereen herkent dat gevoel wel. Als je dat gevoel hebt, heeft de bakker vetstof van mindere kwaliteit gebruikt. Het smeltpunt daarvan is hoger dan dat van een goede roomboter of margarine. Die hebben meestal een smeltpunt van zo'n 27 graden. Dat voel je niet. Minder kwalitatieve stoffen waar bijvoorbeeld kokosvet aan is toegevoegd, blijven langer op het gehemelte liggen. Dat kleffe gevoel op je gehemelte wil je vermijden.”

Beter vertrek je ook vanuit een zalvige boter. “Haal de boter op voorhand uit de koelkast, warm ze bijvoorbeeld even op in de microgolfoven of in een pannetje en roer ze op. Als je van een zalvige substantie vertrekt, heb je een mooier én smeuïger eindresultaat.”

Wat doet boter voor je gebak?

Wat doet boter eigenlijk is het gebak? “Eenvoudig: boter zorgt voor de smaak en voor malsheid. Daarom is het zo moeilijk om dit ingrediënt te vervangen wanneer je aan het bakken gaat. Je moet echt iets met diezelfde smeuïgheid hebben om je gebak te laten slagen. Door nieuwe trends zoals het vegan bakken, kijken veel mensen naar gezondere alternatieven. In cakes worden regelmatig bananen en avocado’s gebruikt ter vervanging. Restbananen zijn daarvoor zeker geschikt: bananen die een tikkeltje te ver gerijpt zijn voor gewone consumptie, maar die nog perfect bruikbaar zijn om te verwerken in een cake. Ook yoghurt, zure room of kokosolie - afhankelijk van je bakrecept - passen qua smaak in het palet. Zo krijg je een minder vettig maar even smakelijk eindresultaat.”

