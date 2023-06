Welke alternatieven voor koemelk zijn het meest voedzaam? “Je kiest best voor een variant die aan deze 5 criteria voldoet”

Op 1 juni is het wereldmelkdag. Vandaag staan er naast gewone koeienmelk tal van plantaardige alternatieven in de supermarktrekken. Steeds meer mensen kiezen hiervoor, maar zijn deze dranken voedzamer dan gewone melk of helemaal niet? En welke keuze maak je best als je toch voor een alternatief kiest? HLN-diëtiste Sanne Mouha zet 9 soorten op een rijtje en deelt advies. “Het eiwitgehalte van deze sojadrink is gelijk aan dat van koemelk.”