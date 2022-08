Wél lekker eten, geen vakantiekilo’s: Sandra Bekkari tipt hoe je het hele jaar door zorgeloos geniet van eten. “Vergeet dat nu-of-nooit-scenario”

Zo voorkom je die energiedip na de middag: “Snelle suikers bij het ontbijt zijn eigenlijk alleen maar nuttig voor wielren­ners”

Ongeacht wat je job is: of je nu politieagent bent, een journalist, een IT-er of verpleegster: niemand heeft nood aan een middagdip. “Door bewust te letten op wat je eet en wanneer, kan je de hele dag door scherp blijven”, verklapt voedingswetenschapper en diëtiste Hella van Laer. Wat eet je dan best om te voorkomen dat je futloos of vermoeid wordt na het middageten?

19 augustus