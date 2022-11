Weg met peper en zout: chefs Yotam Ottolenghi & Noor Murad delen onmisbare smaakmakers om je gerechten minder saai te maken

Exclusief interviewGeen zin in een Vlaamse klassieker, bijgekruid met enkel wat peper en zout? Dan komen het culinair auteursduo Yotam Ottolenghi en Noord Murad als geroepen. We spraken met hen over hun nieuwe kookboek ‘Test Kitchen 2: extra lekker’ en vroegen hoé we onze dagelijkse maaltijden wat kunnen opsmukken. “Een funky gerecht moet niet altijd ingewikkeld zijn”, vertelt het duo. Welke smaakmakers zijn daarvoor onmisbaar? En moet koken altijd snel gaan?

Begin je een beetje ongemakkelijk op je stoel te schuiven bij het lezen van ingrediënten zoals nigellazaad, aleppo-chili of za’atar? Die kom je vaak tegen in de ingrediëntenlijst van de recepten. Je vindt ze in de Turkse of Aziatische supermarkt en het zijn smaakbommetjes die je gerecht een exotische toets geven. Start je liever met bekende ingrediënten én een heel eenvoudig gerecht, dan heeft Noor Murad meteen een tip. “Eén van onze eerste recepten in 'Test Kitchen 2' is gewoon toast met bonen, kaas, kerrie en ingelegde uit. Het is het meest eenvoudige recept in het boek en heel dankbaar om mee te experimenteren: je doet ermee wat je wil. Gebruik gerust een andere soort bonen of kaas, en om het even welk brood je in huis hebt. Ook de kruiden zijn eenvoudig: wat kerriepoeder, gember en komijn. Het is zo’n heerlijk verwarmend gerecht en je draait het in een kwartier in elkaar.”

Mensen zoeken vooral naar recepten die snel en makkelijk zijn. Ottolenghi-recepten zijn vaak het tegendeel. Wat is het geheim om mensen te overtuigen om meer werk in een gerecht te steken?

Ottolenghi: “We proberen een goede balans te vinden tussen gerechten die snel klaar zijn en dingen die wat meer moeite vragen. Of iets werkt, kan je maar beslissen wanneer je ervan proeft. Ik denk dat mensen merken dat ze met onze recepten grootse smaken kunnen creëren als ze wat meer werk in een gerecht stoppen. Het klinkt bijna banaal, maar als je op het einde van het proces een spannend gerecht hebt waarin er veel tegelijkertijd gebeurt, dan was het de moeite die je deed waard. Je kan het niveau van complexiteit ook zelf kiezen, de toast met bonen die Noor tipte is simpel, maar toch heel lekker. En dan zijn er gerechten die meer werk vragen maar die ook echt speciaal zijn en die je belonen met een heel royaal smakenpalet.”

Quote Een handvol gesneden koriander­blaad­jes of een kneepje citroensap past overal bij en kan je gerecht meteen meer smaak geven Yotam Ottolenghi

Als je drie ingrediënten kon kiezen die je standaard in huis moet hebben om een gerecht meer smaak te geven, welke zijn dat dan?

“In ‘Extra Lekker' bestaan onze gerechten altijd uit twee delen: een basis en dan nog ingrediënten om de smaak wat meer te pimpen”, vertelt Ottolenghi. “Een handvol gesneden korianderblaadjes werkt bijvoorbeeld voor veel recepten, net als een kneepje citroensap: dat past overal bij. Zelf ben ik ook fan van croutons, dat maak ik vaak voor mijn kinderen, die het overal over strooien. Bak gewoon wat oud brood in olijfolie met komijn, koriander en eventueel paprikapoeder en je zit goed.”

“Citroen is inderdaad onmisbaar!”, vervolgt Murad. “Ook zou ik gaan voor een scheutje olijfolie, wat heel dankbaar is. Doe daar nog wat geroosterde kruiden zoals korianderbolletjes en komijnzaad bij en je gerecht krijgt al meteen veel meer diepgang.”

Zijn er smakencombinaties die jullie zelf verrassend vonden in het maakproces van ‘Test Kitchen 2'?

“Hmm, daar moet ik eens diep over nadenken!”, vertelt Ottolenghi. “We combineren zoveel en we experimenteren voortdurend. Er zijn altijd dingen die beter of minder goed werken, maar meestal hebben we al wel een vrij goed idee van wat samengaat en wat niet.” Murad heeft daarentegen meteen iets in gedachten. “Misschien is de koolrabi met tonnatosaus wel de mooiste verrassing uit de nieuwe recepten", legt ze enthousiast uit. “Niet iedereen kent de groente koolrabi. Het is een dankbare groente die je zowel rauw als gebakken kan eten. Rauw proeft die heel fris en crunchy. Dat die zo goed combineert met de rijke smaak van een klassieke tonnatosaus met tonijn en ansjovis was een zeer fijne ontdekking. Absoluut het proberen waard.”

Quote Probeer maar eens te weerstaan aan een soort luchtige kaaswolk met een zoute toets

Het boek deelt zelfs een verrassende manier om kaas klaar te maken: geraspte halloumi, hoe kwamen jullie daarop?

“De meeste mensen kennen maar één manier om de Griekse kaas halloumi klaar te maken”, antwoordt Murad. “In plakjes, gegrild in de pan. Maar je kan hem dus ook rauw gebruiken als je hem heel fijn raspt. Als je de geraspte kaas over een warm gerecht strooit, smelt hij niet hélemaal weg. Je krijgt een soort luchtige kaaswolk met een zoute toets, probeer daar maar eens aan te weerstaan. (lacht) Heel leuk om op pasta te doen ter afwisseling van parmezaan.”

Teamwork is belangrijk in de keuken, hielp samen koken om tot unieke recepten te komen?

“De roti of Indiaas platbrood met gouden rasam is zo’n combinatie waarin twee werelden samenkomen. Ik had rasam gemaakt, een pittige Zuid-Indiase soep met tomaten en linzen en zocht nog iets dat erbij paste. Toen dacht ik aan de Indiase platbroodjes die mijn collega Chaya ooit eens voor de personeelslunch maakte en die iedereen onweerstaanbaar vond. Ze passen zo goed bij de rasam. In de Test Kitchen gebeurt dat voortdurend: iemand maakt iets en een andere chef voegt er iets aan toe en zo krijgen we interessante combinaties met invloeden van over de hele wereld.”

5 tips om de extra Ottolenghi-touch aan je gerecht toe te voegen 1. Durf te kiezen voor funky en wijk eens af van je vaste culinaire paadjes

2. Doe gerust wat meer moeite, meestal word je beloond met extra rijke smaken

3. Wat je zelf maakt, past nog beter bij jouw smaak

4. Laat je verrassen door onverwachte combinaties

5. Smaakgevers die (bijna) altijd werken: korianderblaadjes, citroen, olijfolie, geroosterde zaadjes van komijn en koriander en croutons van oud brood

