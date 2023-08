Weg met klassieke pastasalades: zo kom je verrassend uit de hoek op de barbecue. “En een goede dressing is essentieel om het te doen slagen”

Luc Bellings zoekt en vindt de lekkerste frietjes en saté aan zee: “10/10, de goedkoop­ste is de grootste en lekkerste van allemaal”

Er is geen grotere klassieker dan heerlijke frietjes uit de frituur. Of je nu op vakantie bent of gewoon thuis, frietjes met mayonaise smaken altijd. Maar waar eet je de lekkerste aan de Belgische kust? En welke saté erbij overtuigt chef Luc Bellings in Knokke, Oostduinkerke, Middelkerke, Heist en Blankenberge? “Qua prijs-kwaliteit kan je hier zéker tevreden zijn.”