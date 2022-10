Weg met de eetetiquette: waarom eten met je handen én met de mond open voor een betere smaakbeleving zorgt

"3 op de 4 Belgen kent het verschil in houdbaar­heids­da­ta niet": hoe kan je zélf minder voedsel verspillen?

Vandaag gaat de eerste Belgische week tegen voedselverspilling van start naar een initiatief van Too Good To Go rond de ‘Internationale dag tegen voedselverspilling’ op donderdag 29 september. En dat blijkt nodig te zijn, want België is het tweede meest voedsel verspillende land in Europa, na Nederland. Gemiddeld verdwijnt er 345 kilo voedsel per persoon in de vuilbak. Hoe kan je daar makkelijk zélf iets aan doen? Too Good To Go en het FAVV delen 6 makkelijke en praktische tips.

26 september