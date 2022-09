WEEKMENU. Deze 5 gerechten maken Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman klaar voor 19,40 euro

Wat eten we vandaagDe zomer is dan wel voorbij, maar heel wat heerlijke seizoensproducten zijn nog op hun best. Courgetten, zongerijpte tomaten, blauwe bessen... ze barsten van vitamines én van smaak. Dankzij deze 5 recepten van onze 3 gloednieuwe HLN-chefs tover je de komende week makkelijke en betaalbare gerechten op tafel die je helpen om het zomergevoel nog even vast te houden.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van één van onze drie chefs: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je week samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: courgetti met avocadodressing, mozzarella en parmaham van Sandra Bekkari

Dit is niet zomaar een recept van Sandra Bekkari, maar één van haar favoriete meeneemlunches. Net omdat deze salade heel snel klaar is, kan hij al eens wat vaker mee naar het werk of naar school.

Bereidingstijd: 15 minuten

Prijs: € 5,50 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 courgette

• 8 zongedroogde of verse tomaatjes

• ± 8 bolletjes mozzarella

• 2 sneden parmaham

• 2 handvol rucola

Voor de dressing

• 1 avocado (ready to eat)

• sap van ½ limoen

• ¼ chilipeper

• zwarte peper

• snufje fleur de sel

• 2 el Griekse yoghurt

Voor de afwerking

• 1 el pijnboompitten

Zo maak je het

Snijd de courgette in dunne sliertjes met een spiraalsnijder langs de dunste kant en halveer de tomaatjes.

Rooster de pijnboompitten in een pan zonder vetstof. Let op, want ze kunnen snel verbranden.

Schil de avocado en snijd deze in stukken. Pers het sap uit de limoen en verwijder de pitjes uit de chilipeper. Maak de dressing door de avocado, het limoensap en de chilipeper te mixen.

Doe de dressing onderaan in de jar, leg de tomaatjes daarbovenop, samen met de mozzarella, parmaham, de courgetti en een handje rucola.

Werk af met de geroosterde pijnboompitten.

Tip: Bereid de dressing en rooster de pijnboompitjes de avond voordien. ’s Ochtends voeg je alles samen in een (herbruikbare!) pot en je bent meteen ready to go.

Dinsdag: tomatensoep met pesto van Piet Huysentruyt

Tomaten zijn er in elk seizoen, maar de (na)zomerse tomaten zijn toch op hun best. En tomatensoep, dat lust iedereen. Bij deze een recept voor een smakelijke nazomerse versie.

Volledig scherm Tomatensoep met pesto van Piet Huysentruyt. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 1,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 aardappel

• 1 wit deel van prei

• 1 ajuin

• 12 volrijpe tomaten

• boter

• 2 l water

• 2 el groentebouillon

• 1 el tomatenpuree (blik)

• 1 dl room

• 1 scheutje olijfolie

• balsamicoazijn

Voor de pesto

• ½ bosje basilicum

• 6 el zure room

• 2 teentjes look

• 1 el witte wijnazijn

• 1 el water

Zo maak je het

Snijd de aardappelen, de prei, ajuin en 10 tomaten in stukjes. Stoof alles in wat boter aan tot de groenten glazig zijn.

Giet er een eetlepel water bij, samen met de eetlepels bouillon en tomatenpuree. Laat de soep 20 minuten op het vuur doorkoken. Roer af en toe met de lepel door de soep en schraap er goed mee tot op de bodem, zodat de tomaten niet aanbranden.

Na 20 minuten mix je de soep tot een glad geheel. Filter eventueel de dikkere overgebleven stukken groenten nog eens door een zeef. Voeg er vervolgens de zure room aan toe.

Ontvel en ontpit ondertussen de 2 overgebleven tomaten en snijd ze in blokjes. Meng met wat olijfolie en balsamicoazijn.

Voor de pesto pluk en was je eerst de basilicumblaadjes. Mix ze met water, azijn, zure room en fijngehakte look tot de pesto er glad uitziet.

Serveer de soep in een diep bord, samen met de tomatenstukjes en een eetlepel pesto ter afwerking.

Tip: Als je écht een nazomerse tomatensoep wil serveren, kan je de soep ook koud op tafel zetten.

Woensdag: amandelgebak met blauwe bessen van Sandra Bekkari

Dit is het ideale dessert of vieruurtje om te delen met vrienden, collega’s of je gezin. Een plakje van deze cake is ook zeer lekker als tussendoortje. De blauwe bessen zijn nog nét in het seizoen, dus profiteer daar maar van!

Volledig scherm Amandelgebak met blauwe bessen van Sandra Bekkari. © Luk Thys - Foodphoto

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 20 minuten

Prijs: € 2,10 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 volle el koksolie

• 2 eieren

• 80 g amandelpoeder

• 3 el rijstmelk

• 1 el acaciahoning

• 1 tl bakpoeder

• snufje zeezout

• 1 handvol blauwe bessen

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Smelt de kokosolie.

Meng de eieren met het amandelpoeder, de rijstmelk, de honing, het kokosvet en voeg er het bakpoeder en zout aan toe.

Doe de blauwe bessen in twee ingevette ovenschaaltjes en giet het mengsel erin.

Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Tip: Wist je dat blauwe bessen meer antioxidanten bevatten dan de gemiddelde vrucht? Daarnaast zijn ze ook een bron van anthocyanidine. Dat is een blauwe plantenstof die supergoed is voor de huid. Bovendien zijn het relatief suikerarme vruchten: je kan er dus lekker veel van snoepen, ook terwijl je deze cake aan het klaarmaken bent.

Donderdag: venusschelpen met currysausje van Piet Huysentruyt

Een fris nazomergerechtje, eenvoudig en snel klaar, als voorgerecht of als hoofdgerecht, altijd een schot in de roos. Een fris roséwijntje erbij en we zijn vertrokken ‘pour l’été indien’.

Volledig scherm Venusschelpen met currysausje van Piet Huysentruyt. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 5,80 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 Granny Smith appel

• 2 groene selderstengels

• 1 tomaat

• 1 tl currypoeder

• 1dl witte wijn

• 1dl room

• sap van 1/2 citroen

• peper en zout

• 40 venusschelpjes

• 1 scheutje olijfolie

• korianderblaadjes

• 1 chilipepertje

• 1 teentje look, fijngehakt

Zo maak je het

Snijd de appel en de groene selderstengels in kleine blokjes van ongeveer 3 op 3 mm. Ontvel en ontpit de tomaat en snijd deze in ongeveer even grote blokjes.

Stoof de appel en de selder samen met de fijngehakte look zachtjes aan in wat olijfolie.

Spoel de venusschelpjes af, en voeg ze na 2 minuten de rest te hebben aangestoofd toe aan de pan. Schud ze goed op en laat ze goed aanbakken.

Blus met de witte wijn. Voeg er room en currypoeder bij. Voor de liefhebbers kan een wat versnipperde chilipeper hier ook goed bij smaken. Kruid bij met peper en zout. Let wel op: gebruik niet té veel zout, want de schelpjes zijn al ziltig van smaak. Werk nog af met citroensap.

Laat dit geheel goed doorkoken met een deksel op de pan en schud af en toe de schelpjes op. Als alle schelpjes open zijn, doe je er de tomaat bij en strooi er de korianderblaadjes over ter afwerking.

Serveer het gerecht in een diep bord.

Tip: Met dit gerecht kan je alle kanten uit. Lust je geen koriander? Kies dan voor munt of basilicum. Grotere fan van mosselen dan van venusschelpen? Dan passen die ook in deze bereiding met wat versnipperd citroengras erin. De room kan je makkelijk door vervangen kokosmelk als je dat wil.

Vrijdag: cheesy kip met tomaat in één pan van Jelle Beeckman

Een ideaal gerechtje voor een romantisch avondje. Snel klaar en weinig afwas. Want een lege pompbak is de beste relatietherapie. Vergeet gewoon niet om die slierten gesmolten kaas van je kin te vegen. Het zit in de details.

Volledig scherm Cheesy kip met tomaten in één pan van The Messy Chef/Jelle Beeckman. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 20 tot 25 minuten

Prijs: € 4,50 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 sjalot

• 1 look

• 2 kipfilets

• peper en zout

• scheutje olijfolie

• 400 g kerstomaatjes

• 70 g olijfjes (naar keuze)

• 1 half glas martini (of witte wijn)

• 1 zakje mini-mozzarellaballetjes

• verse basilicum

Zo maak je het

Snijd de sjalot fijn en snijd of pers de look.

Kruid de kip met peper en zout. Bak gedurende 1 minuut aan elke kant in een scheutje olijfolie.

Verlaag het vuur zodra de kip mooi gekleurd is en voeg de sjalot en de look toe. Doe er na 5 minuten de kerstomaatjes en olijfjes bij. Blus het geheel met de martini en leg de bolletjes mozzarella mee in de pan. Laat alles 5 tot 10 minuten op een zacht vuurtje pruttelen tot de kip volledig gaar is en de kaas gesmolten.

Werk af met blaadjes verse basilicum.

Tip: De pan kuis je het best uit met een stuk stokbrood tot alles op is. Heerlijk! Afwerken met rucola of bladspinazie die je overhebt is ook een goed idee.

