WEEKENDTIP. De 10 lekkerste zomerbars van Vlaanderen: hier krijg je vakantie in je bord

Niets beter om het vakantiegevoel in een zomerbar extra mee bij te kruiden dan lekker eten. Aan tapas, sharing food en foodtrucks met hippe streetfood geen gebrek in de Vlaamse zomerbarretjes. Bijna overal vind je wel iéts lekkers om bij jouw drankje te bestellen. Deze 10 locaties gaan lekker loco op hun kaart en serveren je een portie onversneden summer vibes.

West-Vlaanderen

Klassiekers met verve gebracht

El Parador by Shamrock in Tielt heeft zijn tenten opgezet in de tuin van een brasserie. Handig, want dan weet je al op voorhand dat er een degelijke keuken in de buurt is. Die wordt aan het werk gezet om de klassiekers onder de sharing dishes met verve te serveren: nachos, burrata met flatbread en krokante kippenreepjes met tartaar. Begin al maar te watertanden.

Tapas met een vleugje zee

Om het lekkers in Foodbar Perron 74 in Pervijze te bestellen kan het helpen als je een mondje West-Vlaams spreekt. Of gewoon willekeurig wijzen op de kaart naar wat je wilt, kan ook, want er kan weinig misgaan met de huisgemaakte tapas. Die komen op tafel volgens de klassieke Spaanse leer of de eigen interpretatie met heerlijke streekproducten uit de zee. Vleeseters, veggie of vegan: aan iedereen wordt hier gedacht.

Oost-Vlaanderen

Gezellig rond de ofyr

Tapas om te delen staan altijd op de kaart bij Gazon in Gent, van hummus en garnaalballetjes tot mozarellasticks. Als je qua eten daarentegen eens iets speciaals wil, moet je van donderdag tot zondag langskomen voor lekkers van de Ofyr. De ronde barbecue zorgt op die momenten voor show tijdens het grillen, maar vooral ook voor sappig buikspek, ribbekes van de bovenste plank of een spicy lamsburger voor wie niet zo van delen houdt.

De vlam erin

Bij zomerbar Sensi in Oostkamp kom je terecht op een plek midden in het bos, waar je kan glampen in een tent na een heerlijk diner. ‘s Ochtends word je dan zalig wakker in de frisse boslucht. Of je kan gewoon langskomen om te genieten van de fire cooking waar het restaurant mee uitpakt. Op vrijdag en zaterdag is er high-end gastronomie en kan je enkel een menu van 140 euro per persoon kiezen. Op andere dagen is er een gewone kaart beschikbaar waar je kleine hapjes, geweldig goed vlees of heerlijke zuurdesempizza recht van het open vuur kan komen proeven. Een belevenis!

Limburg

Wereldreis in hapjes

Art of Summer ligt dan in Lommel, toch neemt het je mee op wereldreis in de hapjeskaart. Spanje mag hier uitpakken met klassieke tapas zoals jamon, patatas bravas en gegrilde pepers del padron. Uit Japan komen de yakitorispiesjes en er zijn nachos met pulled pork straight from America. Al kan het lokale aspect natuurlijk niet ontbreken: van aan ‘t zeetje kan je verse oesters slurpen.

BBQ op tafel

Het Limburgse groen bij V330 inspired by Lazy Jack in Paal nodigt uit om te fietsen en om daarna de innerlijke mens in stijl te versterken. In deze pop-up naast het knooppuntennetwerk zal je niets tekortkomen. Er is food to share met keuze tussen de klassieke tapas, een Italiaanse plank of eentje met lokale vleeswaren. Of boek jezelf een tafel mét BBQ en gril gezellig aan tafel zonder dat iemand de afwas hoeft te doen.

Antwerpen

Kempense cool

Laat je niet misleiden door de naam van deze zomerbar, want De Bloemfabriek in Geel is geen romantische bloementuin met de stoere industriële looks van de oude fabriek die op deze plek zat. De hapjes zijn al even stoer met onder meer een kroket met boschampignons waar Nick Cave fan van zou zijn, maar ook loaded dumplings en frietjes van zoete aardappel. Simpel en goed, zo hebben ze het graag in de Kempen.

Het schoonste van ‘t stad

Als vaste waarde geeft Bocadero ook dit jaar de Antwerpse zomer allure met een uitgebreid terras en alles waar grote of kleine hongertjes naar kunnen verlangen. Tapas, pizza, poké bowls of toch maar tacos? De sharing-kaart heeft het allemaal. Twee restaurants leggen je in de watten met het betere eetwerk. Pampelonne zorgt voor een reisgevoel naar de Côte d’Azur en Lambik serveert het Belgische culinaire erfgoed. En om af te sluiten? De onovertroffen zonsondergang die weerspiegelt in de Schelde.

Vlaams-Brabant

Brunchen op ‘een goei wei’

Tapas kan je ook krijgen bij De Wei van Wammek in Wambeek, maar wie het wat origineler wil, bestelt een brunchbox. Ideaal om op zondagmorgen je voetjes bij in het frisgroene gras te planten en te genieten van het goede leven. Vanuit deze chille plek vertrekken ook verschillende wandelingen zodat je meteen de prachtige streek kan verkennen en alweer een nieuw hongertje kan kweken.

Champagne tussen de maïsvelden

Midden tussen de glooiende velden van Merchtem verrast Zanzibar in Merchtem met een zomerse oase en een vleugje luxe. Het zwembad zorgt voor het Saint Tropez-gehalte, de beats & bites en tinkelende ijsblokjes in je glas zorgen voor de rest van de sfeer. In zo’n setting kan food to share niet ontbreken met klassieke tapas, burgers en pizza van hoge kwaliteit. Daarnaast kan je ook reserveren in het VIP-resto om jezelf eens extra culinair te verwennen.

