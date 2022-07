WEEKENDTIP. 8 adressen waar je zélf je groenten, fruit en kruiden kan gaan plukken: hoeveel kost dat en waarom zou je dit overwegen?

De tweede helft van de zomervakantie wordt ingezet: hoog tijd om weer op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten om die maand mee te vullen. Wat dacht je van zélf je groenten en fruit oogsten of een mandje vol kruiden bij elkaar plukken? Ons land barst van de plukboerderijen waar je voor een kleine vergoeding verse groenten en kruiden kan gaan plukken. Hoeveel kost dat, waar vind je een boerderij in jouw buurt en hoe werkt dat precies? Onze culinair journaliste zocht het uit.

Hoeveel kost een zelfoogstabonnement?

De meeste plukboerderijen werken met een zelfoogstabonnement volgens het principe van CSA: Community Shared Agriculture. Je koopt bij de start van het seizoen een oogstaandeel en dan kan je het hele seizoen lang vrij komen plukken wanneer je zin hebt.

Tarieven zijn meestal per persoon en iedereen van je gezin moet lid worden. Gemiddeld kost een abonnement 315 tot 415 euro per volwassene en voor de kinderen wordt de leeftijd vermenigvuldigd met 12 of 24 euro, waardoor dat bedrag verschilt per plukboerderij. Zijn je kinderen maar deeltijds bij jou? Dan betaal je minder. Heb je een laag inkomen? Dan kan het tarief besproken worden en vaak zijn er ook testformules mogelijk zodat je enkele weken kan uitproberen of een plukabonnement bij je gezin past. Via www.csa-netwerk.be ontdek je waar je in je buurt een zelfplukboerderij kan uittesten.

Volledig scherm Hoeve Blokhuis zelfoogstboerderij © Hoeve Blokhuis

1. Bioboerderij Goedinge in Afsnee

Een stadsboerderij op de boerenbuiten, zo zou je Bioboerderij Goedinge kunnen omschrijven. De boerderij ligt op fietsafstand van Gent en de oogst wordt onder meer per bakfiets en per boot naar de stad gebracht. Je kan hier ook zelfoogster worden en op het veld een heel seizoen lang alles komen plukken wat je nodig hebt om je dagelijkse kost op tafel te zetten. Veel Gentenaars zien die formule wel zitten, want voor 2022 zijn de plukabonnementen al volzet. Voor de nieuwsgierigen: de wachtlijst voor 2023 is al geopend en je kan wél nog een groentepakket bestellen om te laten leveren. Bioboeren Maarten, An en Wim stellen dan een pakketje samen met de oogst van het moment. Ook niet slecht om je creativiteit in de keuken mee aan het werk te zetten.

2. Pluktuin van Oetingen

De ijzeren obelisk boven het veld heet je al van ver welkom in de pluktuin van Oetingen. Als er op het veld gewerkt wordt, mag jij langskomen om de groenten en kruiden die klaar zijn te oogsten. Op de website vind je een handig overzicht van de groenten die op dit moment beschikbaar zijn en wat er binnenkort plukklaar is. Je betaalt wat je meeneemt per gewicht of per stuk en je hebt dus geen abonnement nodig. Ben je grote fan van de pluktuinen, dan kan je sponsor worden om hen te steunen. Je vindt de pluktuin niet alleen terug in Oetingen, maar ook op velden in Herne, Paddenbroek en Beersel. Een leuke extra: je kan hier lekkers voor je huisdier komen plukken voor je konijn of cavia en je kan gedroogd voeder voor je favoriete knaagdier bestellen.

3. Het Blokhuis in Herk-de-Stad

In Het Blokhuis is er keuze genoeg, zowel qua aanbod als qua formules. Je kan er groenten en kruiden krijgen, net als fruit, rundvlees, gevogelte, eieren en snijbloemen. Die groenten en kruiden kan je zelf komen plukken met een abonnementsformule, waarbij je ook een instapmodel hebt om tien weken te proefdraaien. Verder zijn er groente- of fruitpakketten én een boerderij-automaat. Met tachtig verschillende soorten groenten en kruiden is het aanbod rijk en de kans groot dat je iets nieuws ontdekt, zoals malabar spinazie uit Noord-Indië of groene Mexicaanse tomatillos. Of zet je culinaire inspiratie aan het werk met een combinatie van gele, paarse en klassieke witte bloemkool: pure magie.

Volledig scherm Hoeve Blokhuis zelfoogstboerderij © Hoeve Blokhuis

4. ‘t Goed ter Heule in Lauwe, openluchtsupermarkt

Bij ‘t Goed ter Heule in Lauwe moet je geen abonnement te nemen: je plukt gewoon wat je nodig hebt en je oogst wordt afgerekend aan de kassa. De boeren telen hier zo’n vijftig verschillende groenten en in het seizoen zijn er ook aardbeien en frambozen. Daarnaast kan je een eigen boeket samenstellen met verse snijbloemen, allemaal biologisch. Online zie je wat er op dit moment te oogsten valt en hoeveel het kost. Bovendien kan je verse eitjes komen rapen aan de kippenstal. Een perfecte zomeractiviteit!

Eetbare boeketten bij ’t Coolhof: “Als je ui of look laat doorschieten, krijg je prachtige bloemen die culinair heel gewild zijn” Volledig scherm Eetbare boeketten van 't Coolhof © RV Een prachtig boeket dat je zomaar mag opeten: met dat originele concept overtuigen Allen, Liselot en Gudrun hun klanten om eens een bloem in hun mond te steken. “We stellen boeketten samen volgens thema: een saladeboeket is leuk om mee te nemen naar een barbecue, een theeboeket kan je laten drogen en nadien nog lang van genieten”, vertelt bioboer Allen. “Ons hele verhaal is begonnen doordat ik zelf prei en ajuin liet doorschieten. Eigenlijk was ik een beetje een luie tuinier. (lacht) Als je alliumsoorten zoals ui of look laat groeien, krijg je prachtige bloemen die culinair heel gewild zijn. De dropplant is ook een leuke waar veel kindjes fan van zijn en de colaplant ruikt echt naar cola, maar je kan hem niet rauw eten.” “We leveren ook veel aan restaurants en leggen regelmatig een eetbare tuin aan voor horecazaken. Ook particulieren kunnen bij ons langskomen. Voor planten, om zelf een eetbare tuin te maken, voor een eetbaar boeket dat Liselot samenstelt, of om in onze zelfplukkas bloemen en kruiden te plukken. We hebben een prijs per steel en het geld laat je gewoon achter in een potje, puur op vertrouwen.” ‘t Coolhof in Putte, www.tcoolhof.be

5. Boer en Compagnie in Heverlee

Wie van het Leuvense is, kent ongetwijfeld de Abdij van het Park, maar misschien wist je niet dat er drie aren vruchtbare grond rondom de abdij liggen waar je zelf groenten en kruiden kan komen oogsten. Bij Boer en Compagnie in Heverlee is er een heel netwerk van lekkers dat op het veld passeert. Je kan er zuivel van de koeien in de wei naast je kopen en elke vrijdag komt een bakker met zijn brood langs voor de geïnteresseerde plukkers. Zoveel lekkers binnen handbereik.

Volledig scherm Boerderij en velden in Abdij van Park in Heverlee. © Vertommen

6. Den Diepen Boomgaard in Grimbergen

Een boerderij die al meer dan twintig jaar meedraait is Den Diepen Boomgaard in Grimbergen. Ze kweken een uitgebreid arsenaal aan verse groenten en hebben een gemeenschap van meer dan honderd gezinnen voor wie deze bioboerderij hun tweede tuin is. Extra mooi: de mensen die je op het veld aan het werk ziet, krijgen hier ook ruimte om te groeien. Als maatwerkbedrijf biedt Den Diepen Boomgaard werkkansen aan mensen die om de een of andere reden hun draai niet vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Volledig scherm Zelfplukabonnement bij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen © DDB

7. Polderveld in Westkapelle

Als wij zeggen de polders, dan denk jij automatisch ‘polderpatatjes’. En die worden op het Polderveld in Westkapelle inderdaad in flinke hoeveelheden gekweekt. Iedere zomer worden er heel veel handen uit de mouwen gestoken om een paar duizend kilo patatten te rapen. Maar de vruchtbare gronden en de zilte lucht zijn ook voor heel wat andere groenten en fruit een zegen. Die groenten en kruiden kan je zelf komen oogsten en dan kan je meteen eitjes meenemen van de kippen die tussen de struiken scharrelen.

8. Blueberry Fields in Beringen

Fan van blauwe bessen vers van ‘t veld? Dan zijn deze Blueberry Fields in Beringen jouw plukwalhalla. In de maanden juli en augustus kan je van maandag tot zaterdag langskomen om je emmertje te vullen, als er voldoende bessen rijp zijn. Na je pluksessie wordt je oogst gewogen en betaal je per gewicht. Een abonnement is hier niet nodig, waardoor dit adresje ideaal is om eens te proeven van een zelfplukervaring én vooral: van lekkere bessen.

Zelfoogster Patricia Proot: “We plukken en denken: wat kunnen we hiermee maken?” Volledig scherm Patricia kan het gebruik van een zelfoogstboerderij alleen maar aanraden. © rv Patricia Proot is met haar gezin al voor het tiende jaar aandeelhouder en plukker van de plukboerderij Zinckval in Schelle. “Het kost ons dit jaar iets meer dan duizend euro voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Ik vind dat niet duur voor wat we krijgen. Het feit dat de groenten van zo dicht komen, biologisch zijn en dat ze een uur nadat je ze geoogst hebt op je bord liggen, dat maakt het de prijs waard voro mij. Als aandeelhouder heb je ook zicht op de boekhouding achter de boerderij en we hebben er zelf mee voor gezorgd dat onze boeren beter betaald worden.” “Onze eetgewoonten zijn echt veranderd sinds we naar de plukboerderij gaan. We denken niet langer: wat gaan we eten, maar we plukken en denken: wat kunnen we hiermee maken? We eten veel meer groenten dan vroeger. Mijn favoriete moment is als de tomaten rijp zijn, die periode is net aangebroken. Er groeien zoveel soorten, zalig. En ik heb ook al veel nieuwe dingen leren kennen: koolrabi, paksoi, winterpostelein, boomspinazie met zijn felle paarse blaadjes, ... Iedere keer is er wel iets nieuws te ontdekken.” Quote Iedere keer is er wel iets nieuws te ontdekken en we eten véél meer groenten dan vroeger. Patricia Proot Veel meer dan een plek om te plukken

“In de winter is het aanbod beperkter: dan zijn er veel kolen, prei en sla in tunnels. Ik vind het helemaal ok om te leven op het ritme van de natuur. In de andere seizoenen kan je ook plukken om in te maken of in te vriezen. Daarvoor zijn er kleuren op het veld: rood is pluk wat je nodig hebt, geel is beperkt aanbod, wit betekent dat er overdaad is en dat je zoveel mag meenemen als je wil. Er is ook een nieuwsbrief met pluktips, weetjes en recepten, zo leer ik ook veel bij.” “Voor ons is de plukboerderij veel meer dan een plek om te plukken, het is onze tuin. We zijn bevriend met de boeren, als we langskomen slaan we een babbeltje met hen of met andere plukkers. Er zijn dagen dat we meewerken op het veld en af en toe is er een feest op het veld, altijd heel tof.” Plukboerderij Zinckval in Schelle

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.