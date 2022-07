WEEKENDTIP. 13 zomerbars in Vlaanderen die heerlijke streekproducten serveren: van topbieren tot ijsjes en brunch

Een wijntje uit de Provence smaakt net iets beter tussen de lavendelvelden en die Italiaanse kaas komt het best tot zijn recht met zicht op de olijfgaarden. Dat gevoel van een lokaal product in zijn natuurlijke habitat weten deze 13 Belgische zomerbars helemaal naar hun hand te zetten. Hier ontdek je de lekkerste streekproducten én een zomergevoel. Waar laat jij je dit weekend eens goed gaan met garnaalkroketten, streekbiertjes of versgedraaid hoeve-ijs?

1. West-Vlaanderen

Garnaalkroketten in perfecte setting

Voetjes in het zand, de geur van de zee in je neus en een licht briesje in de haren: geen betere setting om garnaalkroketten helemaal tot hun recht te laten komen dan hier. D’Oude Jachthaven opent deze zomer in Nieuwpoort voor het eerste een pop-upbar en wij weten nu al: dit wordt een blijver.

Waar?

Kromme hoek 1, Nieuwpoort

Stevig spul in De Stokerie

Het oude pompgebouw in Kortrijk kreeg een nieuw leven als stokerij. Het lekkers dat hier gestookt wordt kan je meteen degusteren in Aperobar De Stokerie naast het gebouw. Puur of in een cocktail, die keuze laten we volledig aan jou.

Waar?

Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit

Heerlijk in den hof

Een vijfsterrensetting om met het kleine grut neer te strijken. In de boomgaard van Het Voldershof in Oostrozebeke vind je verkoelende schaduw en de lekkerste huisgemaakte ijsjes. Er dwarrelt zoveel speelgoed rond dat je kinderen vrolijk hun gangetje kunnen gaan terwijl jij zalig op adem komt.

Waar?

Ter Priemstraat 2, 8780 Oostrozebeke

Inclusief brouwerijbezoek in Rodenbach

Iedere zomerse dinsdag is er extra veel leven in de brouwerij bij Rodenbach pop-up beachbar in Roeselaere. Eerst kan je de brouwerij bezoeken, daarna word je getrakteerd op een live optreden. Perfect te degusteren met een frisse Rodenbach in de hand. Reserveren op voorhand wordt wel aangeraden.

Waar?

Spanjestraat 135, 8800 Roeselare

2. Antwerpen

Lokaal bierplezier

In het Antwerpse Niel kan je in de prachtige tuin aan de dijk van de Rupel van het Hellegathof proeven van drie soorten Hellegatbier. Kies voor een frisse doordrinker of een stevige Tripel, allemaal uit de ketels van de lokale brouwerij De Klem. Wisselende foodtrucks en frisse cocktails zorgen voor de rest van het plezier.

Waar?

Noeverseweg 34, Niel, Belgium

Kempense crème

In Retie en omstreken kan je uitstekend wandelen en fietsen. Al die inspanning verdient uiteraard een portie ontspanning en daar hoort ‘ne goeie crème’ bij, bij voorkeur met een stevig Kempische tongval. En dat is nu net de specialiteit van Bar Werbiek in Retie, die alles in huis heeft voor zonnige temperaturen.

Waar?

Vrijbroekstraat 3a, 2470 Retie

La vita è bella in Boom

De Italianen mogen zich altijd komen moeien, zeker als het op ijs aankomt. Bar Bella in Boom heeft niet alleen een mooie setting in een hip kader, Trattoria Kaai zorgt er ook voor lekker eten en vooral voor frisse ijsjes volgens de regels van de gelato-kunst.

Waar?

Kaai 40/1, 2850 Boom

3. Limburg

Familietraditie in Limburg

Onder de brouwtoren van brouwerij Cornelissen in het Limburgse Oppitter zorgt Beerbar Q voor de gezellige setting die de bieren uit de familiebrouwerij helemaal tot hun recht doet komen. Van een pittige IPA, een fruitig kriekbier of een fris witbier: het staat allemaal op kaart. Met een speciale vermelding voor Vesper, het enige bier ter wereld dat stamt uit een vrouwenabdij van Cisterciënzers.

Waar?

Itterplein 19, 3960 Opitter (Bree)

Frisse pitstop in Peer

Wie al eens op zijn fiets springt, weet hoe laat het is: pop-upbar Knooppunt03 in Peer mikt op de kuitenbijters. Met huisgemaakt ijs van verse hoevemelk, een terras in de zon en een speeltuin voor de kinderen is alles voorradig om je te bevoorraden tijdens je fietstocht door dit prachtig stukje Limburg.

Waar?

Mgr. Broekxstraat, 3990 Peer

Kompelbier aan de oevers van de Maas

‘Maasgenotjes in Kinrooi’: de naam van de zomerbar zelf geeft je al meteen zin om in de ligstoelen aan de jachthaven in Kinrooi neer te ploffen. Even alles loslaten is niet moeilijk hier en het lokale bier Kompel Zomergoud zorgt voor extra glans.

Waar?

Maasstraat 82, 3640 Kinrooi

4. Oost-Vlaanderen

Rust & grote dust in het Hageland

Het glooiende Hageland heeft weinig nodig om je te verleiden. En toch doet zomerbar Rust & Dust in Aalter zijn uiterste best met artisanaal hoeve-ijs voor wie een bolletje koelte nodig heeft. En een eigen biertje Dust voor wie iets lekkers lust.

Waar?

Eendekooi 1, 9880 Aalter

Mastellen in de wei

Je hebt niet altijd een festivalwei nodig om het zomergevoel tot in de toppen van je tenen te voelen. In Zomerbar ‘t Weiland in Wippelgem vind je drankjes, foodtrucks en een feestje op zijn tijd. regelmatig kan je er ook reserveren voor een zalig ontbijt, inclusief de lokale specialiteit: mastellen. Jawel, gestreken broodjes. Hier houden ze het graag netjes in de plooi!

Waar?

Goeiingen 23 9940 Evergem,

Al Trappisten wat de klok slaat

De Kloostergang in Aarschot weet de setting van de abdij volledig in stijl in te vullen en heeft alleen maar producten gemaakt door Trappisten op de kaart. Bieren zijn goed vertegenwoordigd, uiteraard, uit eigen land én het buitenland, maar ook kaas, brood, sap en chocolademousse.

Waar?

Diestsestraat 7, 3200 Aarschot

