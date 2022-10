“We zien dat mensen die later afhankelijk worden van alcohol vroeg begonnen zijn”: prof bespreekt het effect van langdurig en veel drinken op ons lichaam

De helft van de jongeren heeft op 16-jarige leeftijd al alcohol gedronken: wat is het effect daarvan op hun lichaam?

Hoe later je begint met drinken, hoe minder kans op problematisch drinken, stellen experts van de WHO in een rapport over alcoholgebruik bij jongeren. Toch heeft volgens de VAD de helft van de jongeren op zijn zestiende al alcohol gedronken. Welk effect heeft die alcohol op het minderjarige lichaam? En is die impact nog omkeerbaar op latere leeftijd? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) licht toe. “De hoeveelheid alcohol zal sowieso harder binnenkomen dan bij volwassenen.”

