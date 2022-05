We eten meer zuivel sinds de coronacrisis: “Melk blijft nog altijd het populairste product”

Een scheutje melk in je koffie, een plakje kaas op je boterham of boter om je vlees in te bakken: sinds de coronacrisis is het thuisverbruik van zuivel gemiddeld 7,4% gestegen tegenover 2019. Gemiddeld eet een Belg 4 keer zuivel per dag. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door iVox en GfK in opdracht van VLAM. “Zuivel neemt een belangrijke plaats in onze eetgewoonten in.”

81% van de Belgen eet volgens iVox minstens één zuivelproduct per dag en de gemiddelde Belg gaat zelfs vier keer per dag voor een portie zuivel. Of het nu gaat over een potje yoghurt bij het ontbijt of boter om op je boterham te smeren: zuivel blijkt een belangrijk onderdeel in ons eetpatroon te blijven. Amper 1 procent van de Belgen geeft aan helemaal nooit zuivelproducten te consumeren. Die conclusies kwamen voort uit een studie over het totale verbruik van de Belg in 2021.

Millenials vs. ouderen

In vergelijking met ouderen eet de groep millennials (18-35 jaar) iets minder zuivel per dag (3,6 zuivelmomenten) tegenover het algemene gemiddelde van 4. Millennials laten vaker de melk bij de koffie, de boter op de boterham, bakboter voor in de pan, kaas en yoghurt achterwege. Wel consumeren ze vaker melk bij hun ontbijtgranen, muesli en havermout of gebruiken ze melk als basis voor andere dranken zoals chocomelk. Ook drinkyoghurt en room passeren bij jongeren meer dan bij ouderen. Bij die laatste groep lijkt het zuivelverbruik zich te verspreiden over de klassieke melk in de koffie en boterham met kaas. In totaalvolume blijft melk de grootste zuivelcategorie met een aandeel van 52,4%, gevolgd door 47% aandeel voor kaas. Kaas steeg de afgelopen jaren in marktaandeel, terwijl boter en yoghurt aan marktaandeel inboetten.

Quote Millenni­als laten vaker de melk bij de koffie, de boter op de boterham, bakboter, kaas en yoghurt achterwege

3,04 miljard euro uitgegeven aan zuivel

Op basis van een consumentenpanel bij 6.000 Belgische gezinnen ontdekten VLAM en GfK Belgium dat de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen het algemene verbruik van deze zuivelproducten deed toenemen. Waar mensen normaal gezien buitenshuis hun latte bestelden, maakten ze nu thuis hun eigen koffie met melk. Door die ommekeer lag de besteding aan verse voeding in 2020 al 14% hoger dan in 2019 en in 2021 was dit nog steeds 12% hoger dan in 2019. In totaal werd er zelfs 3,04 miljard euro uitgegeven aan zuivel, in tegenstelling tot 2,83 miljoen euro in 2019. In 2020 bedroeg dit 3,16 miljard euro. Die cijfers bewijzen dat zuivel nog steeds populairder blijft dan voor corona, zelfs als mensen weer meer buitenshuis kunnen gaan voor hun zuivelmomenten.

