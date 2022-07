We betalen meer voor onze zak chips, en dat komt niet alleen doordat aardappels duurder zijn

Kan het goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Wie het afgelopen jaar bijvoorbeeld een zak chips kocht, merkte ongetwijfeld al op dat deze in prijs meer dan 8 procent is gestegen. Elke week bekijken we één product en kijken we waarom je er meer voor betaalt. En vooral: is er toch nog een manier om te besparen?

1. Hoeveel kost een zak chips?

Of het nu ‘s avonds in de zetel voor de televisie is of wanneer er vrienden over de vloer komen voor een drankje: in veel huishoudens wordt er wel eens een zak chips opengetrokken. Helaas is er slecht nieuws voor de liefhebbers van deze aardappelschijfjes: we betalen meer voor die zak chips dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.

In 2021 betaalden we in de maand mei gemiddeld 6,30 euro voor een kilo chips, dit jaar is dat al 6,85 euro. Een stijging van 8,71 procent. Reken je dat om naar een zak chips van bijvoorbeeld 250 gram, betekent deze stijging dat we gemiddeld 1,71 euro neertellen voor een zak chips tegenover ‘amper’ 1,57 euro vorig jaar. Als we gaan kijken naar de specifieke soorten, zien we dat gezouten chips met 7,11 procent meer gestegen is in prijs dan paprikachips met een prijsstijging van 5,81 procent. De andere smaken stegen nog sterker met gemiddeld 9,63 procent.

2. Vanwaar komt die prijsstijging?

De prijsstijging van aardappelen komt grotendeels doordat aardappelen duurder zijn geworden. “Daarnaast spelen de toegenomen kosten van energie, transport en arbeid een grote rol”, meldt het Gfk. “Tot slot heeft de consument zelf ook een invloed op de prijs. Steeds meer consumenten stappen over naar ‘gezonde snacks’. Die zijn vaak duurder en dragen bij aan een algemeen hogere gemiddelde prijs.” Denk bij deze zogenaamde ‘gezondere snacks’ aan oven baked varianten. Die bevatten misschien minder vet, maar kosten je wel meer geld. Al betalen we die meerprijs daar met plezier voor.

3. Hoe kan je alsnog besparen?

“Eerst en vooral: chips is geen basisvoedingsproduct. Je zou het dus gewoon kunnen laten en zo kunnen besparen”, vertelt budgetexpert Sara Van Wesenbeeck, auteur van ‘Hack je budget’. “Kan je toch geen afscheid nemen van je portie chips? Pak het dan anders aan met deze twee winstgevende regels: koop chips altijd in de goedkoopste winkel, en ga voor het goedkoopste product.”

Koop dus geen A-merken, maar wel huismerken. “Die zijn minstens 15 tot 20 procent goedkoper. Denk je dat huismerken minder lekker zijn? Doe dan zelf een smaaktest. Je vindt er beslist een die even lekker is als je vertrouwde en duurdere (A-)merk. Laat ook zakken met speciale smaken en vormen achterwege, zoals die van de gekende fastfoodketens. Die kunnen best prijzig zijn. Kies liever voor paprikachips, want die is van alle soorten chips het minst in prijs gestegen. Toch eens zin in een speciale soort? Sla dan een voorraadje in als ze in promotie staan, want zo’n chips worden regelmatig afgeprijsd.”

Ook de grootte van je zak maakt een verschil. “Koop eens een kleine zak in plaats van een grote. De kiloprijs ligt binnen die eerste categorie meestal wat hoger, maar voor je uitgaven van de dag maakt het wel een verschil. En met minder chips achter de kiezen doet ook je gezondheid haar voordeel.”

4. Is er een (goedkoper) alternatief?

“Je zou in de chipsafdeling kunnen kiezen voor andere soorten, zoals groente-, fruit- of granenchips, maar dat valt meestal veel duurder uit”, zegt Van Wesenbeeck. “Al kan je ook je eigen aardappelchips maken. Het is heus niet zo moeilijk. Snijd enkele vastkokende aardappelen in flinterdunne schijfjes, spoel ze in ijskoud water en dep ze droog. Roer ze vervolgens door olijfolie en bak ze 15 tot 20 minuten in de oven. Besprenkel ze met zout of paprikapoeder, op basis van eigen smaakvoorkeur.”

Een andere mogelijkheid is volgens Sara chips vervangen door een gezonder en goedkoper alternatief. “Denk aan een wortel of appel, rijst- of maïswafels of een handjevol noten of studentenhaver. Die laatste zijn vaak duurder dan chips, maar je hoeft er veel minder van te eten om verzadigd te zijn. Kies voor je gezonde tussendoortjes bij voorkeur voor seizoensgroenten- en fruit. Daar spaar je meestal meer geld mee uit.”

“Tot slot nog dit advies: haal minder chips en ander lekkers in huis, want onderzoek leert ons dat hoe meer je in huis hebt, hoe meer je zal eten. Je moet dus sneller terug naar de winkel voor een nieuwe voorraad. En dat is natuurlijk niet handig als je meer wil besparen.”

