Watermeloensalade met feta en scampi's

Voor jou getest Is een cracker gezonder dan een boterham? Diëtiste beoordeelt 10 soorten: "Nog minder vezels dan een witte beschuit”

Wie gezonder wil eten, schrapt al snel het brood en kiest voor crackers in de plek tijdens het ontbijt, de lunch of zelfs het aperitief. Maar verdient een cracker die gezonde reputatie? “Veel hangt af van de portie die je ervan eet”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “Crackers zijn vaak verpakt per drie of vier, wat het moeilijk maakt om het gezond te houden.” Ze proeft 10 soorten en vertelt waarop je moet letten in de supermarkt.

11 juni