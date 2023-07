Wat zit er in surimi, de zogenaamde ‘frikandel van de zee’?

Surimi vind je in alle maten en vormen: in schijfjes op je sushi, in blokjes in je pokébowl, versneden in snippers in surimisalade voor op je boterham. De zogenaamde ‘krabsticks’ kan je ook zo als snack eten. Maar zit er echt krab in die witte rolletjes? En waarom noemen ze dit weleens ‘de frikandel van de zee’? Onze journaliste vroeg het aan Rob Schreur, managing director van Vičiūnai Group, wereldwijd de grootste producent van surimisticks.

Om de herkomst van surimi te kennen, keren we maar liefst 900 jaar terug in de tijd. “Surimi is van oorsprong een Japans product”, vertelt Rob Schreur. “De Japanse vissers keerden met grote vangsten terug naar de kust, maar ze hadden geen middelen om die vis lang te bewaren. Bestaande technieken zoals drogen, roken of pekelen hielden de vis maar beperkt houdbaar. Ze ontwikkelden een nieuwe manier om de proteïne uit de vis te halen, om het dan later op te eten.”



In vis zitten oplosbare en onoplosbare eiwitten. “Door de vis in kleine stukjes te snijden en te wassen, blijft alleen de onoplosbare proteïne over. Je hebt dan een blok waar geen olie of smaak meer in zit. Alles wat snel kan bederven is eruit, en je houdt alleen 100 procent proteïne over. Daar konden de Japanners maandenlang van eten.”

Niets met krab te maken

Europa ontdekte het recept toen de Europese vismarkt kampte met een tekort aan krabvlees. “In de Beringzee, tussen Alaska en Rusland, vingen vissers geen krabben meer. Toen had iemand het idee om een kleurtje toe te voegen aan surimi om het naar krab te laten smaken en zo vervolgens te verkopen als een alternatief voor krabvlees. In de volksmond kreeg surimi zo de naam ‘namaakkrab’.”

Van dat woord is Rob Schreur geen fan. “Surimi heeft niets met krab te maken. Daarom is het goed dat de naam ‘krabsalade’, waarvan surimi het hoofdingrediënt is, veranderde in ‘surimisalade’. Surimi is een volwaardig, gezond product dat heel veel proteïnen bevat, zeer weinig koolhydraten en geen vet. Het is goede voeding voor actieve mensen, maar ook een lekker vieruurtje.”

Voor de surimi die je in België koopt, komen slechts drie vissoorten in aanmerking. Rob Schreur

Wat zit er dan écht in?

In Azië maken de meeste producenten surimi van 25 verschillende vissoorten, maar dat is hier anders. “Surimi die je in België koopt, heeft het MSC-keurmerk voor duurzame visserij. Drie vissoorten, alle drie kabeljauwachtigen, komen in aanmerking voor de productie van surimi. Dat zijn alaskapollak – die je kent van vissticks – enkele wijtingsoorten en hoki. Die eerste twee vangen vissers in de Beringzee en vormen op dit moment de meest duurzame visvangst.”



Nog een verschil met Aziatische landen: surimi die je bij ons koopt, bestaat enkel uit visfilet. “Veel Aziatische bedrijven gebruiken kleinere, goedkopere vissoorten. Om hun product rendabel te maken, verwerken ze ook andere delen van de vis in de surimi. Wij gebruiken enkel filets. Die filets snijden de machines in kleine stukjes. We wassen die stukjes met water zodat enkel de onoplosbare eiwitten overblijven en dan maken we er blokken van die we onmiddellijk invriezen. Vervolgens mengen we de blokken met zetmeel, eiwit en olie, en voegen we er een natuurlijke kleurstof en natuurlijke aroma’s aan toe. Dan rollen we de massa op en versnijden ze tot staafjes. Et voilà, de surimistick is geboren! Dat surimi ‘de frikandel van de zee’ is, of ‘visafval’, klopt dus echt niet.”

