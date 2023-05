Wat zit er in een curryworst?

We weten dat Vlamingen grote fan zijn van een frikandel of een curryworst: meer dan één op de drie mensen bestelt het liefst een curryworst of lange hamburger in de frituur. Maar wat zit er eigenlijk in die frikandel? Volgens sommigen alleen maar slachtafval, ogen of beenderen van dieren. Klopt dat? En hoe zit het met een plantaardige frikandel? Onze journalist vroeg het aan Marieke van Balen van de bekende fabrikant Mora.

Wat zit er in een frikandel?

Achter het succes van de populairste frituursnack in Vlaanderen zit volgens velen ook een schaduwzijde: de snack zou bestaan uit slachtafval zoals ogen of varkensstaarten. “In een frikandel zit wel degelijk vlees”, weerlegt Marieke van Balen deze stelling. “Een frikandel bestaat voor het grootste deel uit kip. Het gaat in dit geval over separatorvlees. Dat zijn kleine restjes die aan de botten blijven zitten nadat de filet, borst en andere grote stukken van de kip zijn afgesneden. Dit vlees wordt ook gebruikt om kipnuggets mee te maken. Normaal belandt het in de vuilbak, maar wij redden het om er een kwaliteitsvol product mee te maken.”

Naast de kip wordt er ook varkensvlees toegevoegd aan een frikandel. “Bij ons is dat varkensspek, opnieuw echt vlees dus. Tot slot werken we alles af met allerlei smaakstoffen, kruiden, specerijen en bindmiddelen.” Dit om ervoor te zorgen dat de frikandel stevig genoeg is en een goede structuur heeft.

Deze verhouding geldt trouwens voor de meeste frikandellen in Nederland en België. “In Duitsland voegen ze nog rundvlees toe, maar hun frikandellen lijken eerder op onze klassieke gehaktballen.” In de Verenigde Staten bestaat de typische frikandel dan weer voor 50 procent uit varkensvlees, 35 procent rundvlees en 15 procent kippenvlees. Waar ook ter wereld je een frikandel bestelt: je zal geen beenderen of ogen eten.

In Duitsland lijken de frikandel­len eerder op onze klassieke gehaktbal­len. In de Verenigde Staten bestaat de typische frikandel uit andere verhoudin­gen van vlees.

Is een plantaardige frikandel gezonder?

“Een klassieke Mora-frikandel (70 g) bevat 153 kcal. Als we dat vergelijken met andere populaire snacks zoals de kipcorn (244 kcal) of goulashkroket (222 kcal) valt dat nog wel mee.” Eet je liever geen vlees? Dan kan je ook kiezen voor de vegetarische frikandel. “Die is bereid op basis van een mengsel van plantaardige eiwitten, zoals soja en tarwe. We verkleinen en mengen die eiwitten met allerlei smaakstoffen, kruiden, specerijen en bindmiddelen net zoals de vleesfrikandel.” Het aantal calorieën blijft jammer genoeg wél gelijk.

