Wat zijn de verschillende soorten uien en hoe gebruik je ze het best? “In de gastronomie wordt deze ui als de top beschouwd”

Stoofvlees, spaghettisaus of soep. Uien vormen de basis van zoveel recepten, want ze geven smaak en diepgang. Deze bescheiden groente is compleet onmisbaar in onze keuken, maar speelt zelden de hoofdrol. En dat is onterecht, vindt chef Bart De Pooter. Hij leert je verschillende soorten ajuin kennen, geeft zijn favoriete recept én onthult zijn ultieme tip tegen tranende ogen bij het uiensnijden.