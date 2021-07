Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecuesauzen? Sterrenchef Luc Bellings proeft en oordeelt

Tien opvallende weetjes over iconische Italiaanse gerechten

12:10 Als Italianen over pasta discussiëren, dan raken de gemoederen al gauw verhit. Je mag klassieke gerechten alleen maar op die éne wijze klaarmaken, maar toch is niemand het over die wijze akkoord. Luca Cesari verzamelde verhalen en legenden over pasta.