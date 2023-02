Wat zijn de grootste energieverslinders in de keuken? “Als je oude toestellen vervangt, verdien je de prijs in 1 of 2 jaar zeker terug”

Mia (67) betaalt de veel duurdere energiere­ke­ning van haar buurvrouw: “Hoelang al? Ik ben ook benieuwd”

De Ombudsdienst voor Energie ontving vorig jaar 176 klachten van mensen die per ongeluk de energiefactuur van hun buur betalen. Een van die gedupeerden is Mia Dehaes (67) uit Zaventem. “Mijn buurvrouw stookt veel meer en ik moet dat dus betalen. Ondertussen blijft een oplossing uit.” Hoe kun je nagaan of dit jou ook is overkomen? En wat is de zogenaamde ‘mystery switch’, waar de Ombudsdienst vorig jaar ook een pak meer klachten over ontving?

18 januari